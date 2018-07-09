Россияне провели в Москве тайную ЛГБТ-акцию

09.07.2018 18:49

В российской столице группа ЛГБТ-активистов провела тайную акцию в поддержку прав представителей секс-меньшинств.

Сами активисты сообщили, что шесть человек в цветах радужного флага прогулялись по Москве и отметили, что на данный момент Россия является одной из стран, где «гомосексуализм преследуется, иногда даже тюремными заключениями, и в которых запрещен флаг радуги».

Так, активисты, представлявшие шесть стран — Колумбию, Аргентину, Мексику, Нидерланды, Испанию и Бразилию облачились в формы футбольных болельщиков шести цветов и в таком видео прошлись по российской столице.

Источник: https://donpress.com