В Сети рассказали историю испанки, 13 лет не выходящей из дома

09.07.2018 16:52

Женщина страдает от сильнейшей аллергии.



53-летняя Хуана Муноз из испанского города Кадиса вот уже 13 лет живет в настоящей стеклянной клетке, почти не имея возможности покинуть собственный дом или хотя бы прикоснуться к родным. Несмотря на то что это настоящая тюрьма, именно благодаря ей женщина все еще жива. По крайней мере, так утверждают врачи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.



В 1989 году Муноз диагностировали сразу четыре опасных для жизни заболевания: множественную чувствительность к химическим веществам, фибромиалгию, синдром хронической усталости и электрочувствительность. Из-за этого с 2005 года испанка согласилась жить в стеклянной коробке, где многочисленные аллергены не достанут ее.



Каждый, кто заходит к Хуане, обязан предварительно принять специальный душ, чтобы очистить поверхность своего тела от химикатов, и надеть органическую хлопковую одежду. Никто не может физически контактировать с женщиной, кроме ее 26-летнего и 29-летнего сыновей. Однако обнять мать они могут всего дважды в год, да и то после нескольких дней подготовки. Сама Муноз давно мечтает обнять собственную маму, однако та слишком стара, чтобы выполнять эти сложные приготовления к визиту дочери.



Наша героиня рассказывает, что ее жизнь резко изменилась в 1989 году, когда она сажала в своем огороде картофель. Стоило Муноз дотронуться до клубней, как ее лицо и тело распухло невероятным образом. Женщину экстренно доставили в больницу, где врачи продолжительное время лечили ее стероидными гормонами. Оказалось, что злосчастный картофель содержал пестициды – сравнительно безопасные для большинства людей, но оказавшиеся потенциально смертельные для Хуаны.



С 2005 года несчастную испанку от смерти спасает только стеклянная клетка

С тех пор испанка сторонится любых химикатов, а в 2005 году состояние женщины ухудшилось настолько, что ее пришлось поместить в стеклянную клетку с видом на сад. По словам нашей героини, она очень надеется, что в один прекрасный день излечится от своих недугов и сможет вести полноценную жизнь: ходить в людные места, собираться с подругами, заниматься любовью с мужем.



Супруг Хуаны, постоянно ухаживающий за ней, помимо всего прочего выращивает для избранницы органически чистые овощи, фрукты, ягоды, орехи и зелень. Два раза в месяц женщина употребляет мясо или рыбу, которые производят для нее на специальных экологических фермах.



Муноз признает, что ее жизнь похожа на ад, и она никогда не чувствует себя хорошо. Два года назад несчастной женщине диагностировали рак груди, и несмотря на то что болезнь пока прогрессирует слабо, это только ухудшило физическое и душевное состояние испанки. Раз в год Хуана вынуждена ездить на обследование в больницу, и каждая такая поездка может стоить ей жизни, поскольку продезинфицировать машину очень непросто.



В скором времени наша героиня должна стать бабушкой, однако из-за своего состояния она вряд ли сможет взять внука на руки. Вместо этого ей придется наблюдать за ним из-за привычной уже для нее стеклянной клетки.