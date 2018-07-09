Жертвами стихийного бедствия в Японии стали 85 человек

09.07.2018 09:19

В Японии из-за ливневых дождей, оползней и наводнений погибли 85 человек и 58 человек числятся пропавшими без вести.

По данным, больше всего смертей зафиксировано в префектуре Хиросима, где погибло 37 человек. Кроме того, жертвы есть в префектурах Окаяма, Хиого, Киото, Шига, Фукуока, Косые, Гифу, Ямагучи и Сага.

На данный момент в поисково-спасательной операции задействованы японские спасатели, самооборона страны, сотрудники пожарного управления и полиция.

Источник: https://donpress.com