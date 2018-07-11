Джордж Клуни попал в аварию на острове Сардиния

11.07.2018 07:57

Всемирно известный голливудсий актер Джордж Клуни был госпитализирован после ДТП.

Происшествие случилось на итальянском острове Сардиния, где проходят съемки сериала «Ловушка 22». Актер ехал на скутере и столкнулся с автомобилем Mersedes. По информации издания DailyMail, виновником аварии является водитель Mersedes, который совершил неожиданный маневр на дороге.

Актера с травмой таза и ушибами руки и ноги доставили в больницу Иоанна Павла II, угрозы для жизни Джорджа Клуни нет.

Источник: https://donpress.com