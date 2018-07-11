Трамп поругался с генсеком НАТО из-за России

На саммите НАТО в Брюсселе между президентом США Дональдом Трампом и генсеком альянса Йенсом Столенбергом состоялась жесткая дискуссия.

Столтенберг начал встречу с рассказа о росте расходов всех партнеров на оборону и уточнил, что 8 из 29 стран-членов НАТО выполняют требование о 2% ВВП на оборону.

На это Трамп возразил, что США защищают Европу от России, а европейские страны зарабатывают деньги на торговле с РФ.

Американский лидер уточнил: «Германия поддерживает (НАТО) с затратами чуть более 1%, в то время как фактический вклад США — 4,2%… Но при этом Германия платит миллиарды евро за газ России!».

При этом Трамп подчеркнул: «США защищают Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем каждого (в Европе). Мы должны сделать что-то, мы не можем примириться с этим. Это неприемлемо, они платят миллиарды России, а мы должны защищать их!».

Источник: https://donpress.com