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Уличная камера сняла привидение на парковке
Специалисты не нашли признаков монтажа на видеозаписи.
Пользователи видеохостинга YouTube активно обсуждают ролик, выложенный исследователями всего сверхъестественного и необычного. Так, на прикрепленной ниже видеозаписи видно, как между рядами машин на парковке идет женщина. Внезапно от одного автомобиля отделяется странная дымка и следует к даме, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Через несколько секунд аномальный объект исчезает, а женщина резко останавливается (будто почувствовала что-то неладное). Многие пользователи сети уверены, что на парковке возникло приведение.
В Интернете полно видео различных фантомов и приведений, однако большинство из них поддельны. Это же видео все сочли подлинным (признаков монтажа и т.п. не обнаружилось).
Возможно, камера засняла хрономираж или какую-то энергетическую сущность из параллельного мира. А некоторые пользователи предположили, что на остановке вообще показался ангел-хранитель дамы. Нам остается только гадать.
Теги: Донбасс, парковка, привидение
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