В Китае выбросило на берег жуткое шевелящееся создание

11.07.2018 16:42

Форма странного объекта напоминает очертания человека.



Загадочное видео, снятое в Китае, попало в руки к западным исследователям сверхъестественных явлений. По словам специалистов, удивительный ролик демонстрирует некий плоский объект или даже живое существо с очертаниями, отдаленно напоминающими человеческие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.



На представленных ниже кадрах можно видеть, как мужчина держит эту штуку в руках, показывая оператору, а предполагаемое создание, все еще мокрое от воды, шевелит в этот момент своими «ногами» (esoreiter.ru).



Необычный материал быстро заинтересовал пользователей Всемирной паутины со всех концов Земли. Одни из них утверждают, что это не известное официальной науке существо или же мутант. По словам других, речь идет об организме с другой планеты.



Если верить третьим, перед нами некая причудливая «марионетка», приводящаяся в движение рукой китайца, сжимающего ее голову. Четвертые предполагают, что это таинственная неорганическая субстанция, имитирующая жизнь.



Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США сообщают, что порядка 95% Мирового океана являются неисследованными, и в его глубинах могут обитать самые невероятные существа. Человечество пока не обладает необходимыми ресурсами для изучения всей подводной жизни на Земле и, возможно, никогда не будет ими обладать.



Таким образом, не исключено, что на берег Китайской Народной Республики вынесло что-то глубинное – непостижимое пока для нашей цивилизации.



Мужчина на видео весело смеется, держа в руке этот объект, а его друг снимает происходящее на камеру мобильного. Ситуация выглядит довольно необычной и даже несколько пугающей. Наверняка далеко не каждый из нас осмелился бы взять в руки нечто подобное. Ведь не исключено, что эта вещь опасна для человека. Криптозоологи недаром призывают нас держаться подальше от неизвестных существ и ни в коем случае не прикасаться к ним, даже если тварь выглядит безобидной.



Увы, точное место, где нашли предполагаемого пришельца или мутанта, не известно. Многие завсегдатаи Сети призывают авторов видео отдать находку ученым, чтобы те определили природу аномалии. Другие комментаторы выражают сочувствие загадочному существу и просят отпустить его обратно в родную стихию.



Наконец, скептики убеждены, что это мистификация, не заслуживающая столь бурной реакции. Одним словом, прийти к консенсусу пользователи Интернета так и не смогли.