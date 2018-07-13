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Ананаси лікують опіки

13.07.2018 14:16
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Ананаси лікують опіки

У стеблі ананаса міститься речовина бромелайн.

На думку вчених, вона може регенерувати шкіру, яка постраждала від опіків. Бромейлан потрібно додати в крем і нанести на шкіру. Потім його треба знімати спеціальними інструментами. За допомогою такого крему можна швидше відновити шкіру і не допустити розвитку зараження крові і запальних процесів.

Засоби з бромелайном вже пройшли тестування. Вони показали дуже хороший результат. Після їхнього використання шкіра добре заживає, а шрами стають мінімальними. 

Сьогодні уражену шкіру видаляють тільки хірургічним шляхом, що призводить до великої кількості шрамів. Подібна технологія застосовується в Ізраїлі, а в майбутньому може почати використовуватися і в усьому світі.

Джерело : http://zdorovia.com.ua 



Теги: Донбасс, кожа, ожоги, ученые, ананас
 
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