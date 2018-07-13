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Сенцова выпустят на свободу, Путин тайком принял судьбоносное решение

13.07.2018 17:30
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Сенцова выпустят на свободу, Путин тайком принял судьбоносное решение

Российская власть готова пойти на уступки по делу украинского узника Кремля Олега Сенцова

Выяснилось, что после приватных контактов с Киевом в Кремле был запущен процесс помилования незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщил Telegram-канал «Незыгарь», который называют «сливным бачком» Кремля.

«Решение может быть объявлено в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Отметим, что 13 июня украинскому режиссеру исполняется 42 года, четыре из которых он провел в плену у российских оккупантов.

Также ранее стало известно, что мать Сенцова подала президент РФ Владимиру Путину ходатайство о помиловании своего сына. 

Напомним, вдень рождения украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова в сети появилось первое за два года видео с ним.

Уникальные кадры были выложены в российских СМИ.

Эта первая за два года видеозапись з украинским политзаключенным, которого незаконно удерживают в российской колонии.

Видео было снято около месяца назад, на 18-й день голодовки Сенцова.

На видео можно увидеть Сенцова в тюрьме в форме заключенного. Первоначально оно было снято российскими силовиками.

Запись сделали во время звонка Сенцову Ксении Собчак и ее матери, члена Совета федерации Людмилы Нарусовой.

На записи слышно, как женщины расспрашивают о состоянии Сенцова, на что он пытается заверить, что с ним все нормально.

«Выпало пару зубов и скрошилось, но это все. Ну это такие моменты, старость, север. Здесь не санаторий, но цинги у меня нет, не переживайте», — рассказывает Сенцов на видео.

Когда же женщины пожелали Сенцову держаться и похвалили за мужество, он заявил: «Давайте не будем таких громких слов говорить, я их не люблю».

На самих кадрах Сенцов выглядит похудевшим и изнеможенным, но продолжает улыбаться и заверять, что все хорошо.

Как сообщала Politeka, мать украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно осудили в РФ, просит президента России Владимира Путина помиловать ее сына. Текст ходатайства, в котором Людмила Георгиевна Сенцова призывает отпустить ее сына, опубликовали российские СМИ.

Стоит отметить, что само прошение, о котором стало известно только сейчас, датировано еще 22 июня.

Источник: https://politeka.net 



Теги: Россия, Донбасс, Путин, тюрьма, освобождение, политзаключенные
 
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