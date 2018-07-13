В Китае прогремел взрыв на химзаводе: десятки погибших

13.07.2018 12:40

В китайской провинции Сычуань в индустриальном парке произошел взрыв, в результате которого погибло 19 человек и 12 получили ранения.

Местные власти сообщают, что взрыв произошел на химическом заводе Yibin Hengda Technology, производящем химикаты для пищевой и фармацевтической промышленности.

Сейчас все раненные находятся в стабильном состоянии. Полиция уже начала расследование. Отмечается, что окна соседних зданий были разрушены в результате взрыва на заводе.

Источник: https://donpress.com