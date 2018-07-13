Последние новости раздела
- Перестаньте убивать угольную отрасль: Шахов вместе с шахтерами заночевал под Министерством энергетики12:55
- В Китае прогремел взрыв на химзаводе: десятки погибших12:40
- На китаянку напал "пьяный краб" (ВИДЕО)10:00
- Путин продлил контрсанкции против Украины и стран Запада20:49
- Волкер - На Донбассе танков РФ больше, чем у Англии, Франции и Германии вместе взятых20:26
- «Кока умер»: в сети сообщили о смерти российского наемника из Москвы19:58
- Бойцам ООС предложили сдаться России: в Сети показали новый "креатив" от пропагандистов для ВСУ19:32
- Захарченко сильно разозлил Кремль - Москва от главаря "ДНР" потребовала немедленно выполнить срочный "указ"17:32
- "Сюрприз" для Кремля: Украина больно ударит по РФ за остановку судов в Азовском море16:48
- Армия Путина ответственна за смерти людей на Донбассе - РФ должна отвести войска и остановить поддержку боевиков - генсек НАТО14:11
В Китае прогремел взрыв на химзаводе: десятки погибших
13.07.2018 12:40
В китайской провинции Сычуань в индустриальном парке произошел взрыв, в результате которого погибло 19 человек и 12 получили ранения.
Местные власти сообщают, что взрыв произошел на химическом заводе Yibin Hengda Technology, производящем химикаты для пищевой и фармацевтической промышленности.
Сейчас все раненные находятся в стабильном состоянии. Полиция уже начала расследование. Отмечается, что окна соседних зданий были разрушены в результате взрыва на заводе.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Китай, взрыв, завод, жертвы
Читайте также:
- Подростки-переселенцы из Донбасса получают украинский паспорт с «сюрпризом»13:11
- Командующий ООС дал неожиданный прогноз по окончанию войны в Донбассе11:50
- Обновленный блокпост под Горловкой: огромные лужи и «черные ноги»10:30
- Прилепин признался, почему ему пришлось покинуть «ДНР»09:50
- В центре Мариуполя нашли артснаряд времен Великой Отечественной войны09:17
- Конфликт между «правительством «ДНР» и Кремлем: фигура Захарченко по угрозой07:46
- "Перемирие" на Донбассе: двое украинских военных получили ранения22:31
- Переселенцы из Крыма и Донбасса могут спать спокойно: суд признал незаконными проверки по месту жительства22:06
- Порошенко назвал число жизней, которое могут спасти миротворцы ООН на Донбассе21:15
- Волкер - На Донбассе танков РФ больше, чем у Англии, Франции и Германии вместе взятых20:26
- Украину накроет дождями с градом и шквалами13:49
- Гройсман о цене на газ: Мы ищем компромиссные варианты с МВФ. Но что такое невозможность обслуживать внешние долги? 13:37
- Подростки-переселенцы из Донбасса получают украинский паспорт с «сюрпризом»13:11
- Перестаньте убивать угольную отрасль: Шахов вместе с шахтерами заночевал под Министерством энергетики12:55
- В Китае прогремел взрыв на химзаводе: десятки погибших12:40
- Война в Азовском море: ФСБ России задержали еще 2 торговых судна, - журналист12:27
- Украину накроют грозы и шквальный ветер12:10
- Командующий ООС дал неожиданный прогноз по окончанию войны в Донбассе11:50
- Как реагируют на обиду женские знаки Зодиака11:35
- Медреформа в Украине: как бесплатно лечиться у частного врача11:20
- Как реагируют на обиду женские знаки Зодиака11:35
- Как есть дыни и арбузы без риска отравления09:35
- Что делать, если потеют ноги09:00
- Нехватка солнечных дней сводит человека с ума08:00
- Названы опасные симптомы женских болезней13:27
- Проверки переселенцев на дому отменены? Вы это серьезно?13:04
- Слабоумие обеспечено: ученые назвали самый опасный напиток в мире12:41
- МВФ поможет Украине, когда доллар будет по 60 грн – экономист. ВИДЕО12:22
- "Половины лета нет": Традиции, обычаи и приметы Дня апостолов Петра и Павла08:34
- Представлен новый метод борьбы с бессонницей22:35
- «Отставка Порошенко и правительства»: в Кремле выдвинули ультиматум Киеву для «возврата» ОРДЛО в состав Украины
- "Будет очень весело", - в Донецке рассказали, зачем на самом деле Захарченко сократил в "ДНР" комендантский час
- Захарченко сильно разозлил Кремль - Москва от главаря "ДНР" потребовала немедленно выполнить срочный "указ"
- Петра и Павла 2018: что ни в коем случае нельзя делать
- В «ДНР» вводят ограничение на покупку продуктов
- Безлер после поездки на Донбасс не может прийти в себя: "Это крах. Захарченко все угробил. В "ДНР" катастрофа"
- «Обманутые и уставшие» жители Донецка написали свою версию «гимна ДНР»
- Стало известно, когда Путин выведет часть российских войск с Донбасса
- Осенью украинцев ждет встряска: как сохранить свои сбережения
- "Перемирие" скоро "погаснет" окончательно. На Донбассе у "ДНР" появился "русский ответ Джавелинам"