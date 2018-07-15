Человечеству угрожает смертельная опасность из космоса

15.07.2018 22:42

Планета Оумуамуа развила огромную скорость.



Малая планета Оумуамуа разогналась до немыслимой скорости, снова пригрозив человечеству уничтожением.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.



Ученые не могут объяснить, почему астероид, едва не убивший Землю 16 лет назад, развил огромную скорость. Возможно, причина кроется в воздействии гравитации Солнца, планет и звезд Солнечной системы. Однако более логичной выглядит версия дегазации Оумуамуа под воздействием энергии Светила.



Сможет ли астероид побить 16-летний рекорд сближения с Землей, и какие последствия его разгон будет иметь для человечества, ученые планируют рассказать в ближайшее время. Наблюдения за Оумуамуа ведутся из обсерваторий на Гавайях и в Чили.