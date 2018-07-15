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Это будет большой «договорняк»: почему встреча Трампа и Путина опасна
Договоренности президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на будущей встрече в Хельсинки могут привести к внутриполитическому кризису в Украине
Об этом заявил эксперт программы международной и внутренней политики «Украинского института будущего» Игар Тышкевич.
Специалист уверен, что политики просто могут обменятся «уступками».
«Максимальный вариант, один из самых худших для Украины – большой договорняк, когда кризисы меняются на кризисы. То есть США получают российские уступки по КНДР, Ирану, возможно, Северному потоку-2 и Сирии, а Россия получает уступки по санкциям, по Украине», — считает он.
При этом президенты могут договорится о выгодном им формате миссии миротворцев.
«Причем самый худший вариант, когда США де-факто признают контроль над Крымом и в пакете с этим идет какой-то формат миротворцев. Для нас это просто опасно с точки зрения взрыва внутриполитической ситуации», — объяснил Тышкевич.
Также, по мнению эксперта, хуже всего будет то, что украинскую власть вынудят говорить о поддержке этих договоренностей.
«А как отреагируют крымские татары на заявления власти, что мы признаем, что в ближайшее энное количество лет Крым будет под контролем России, а мы не будем делать резких движений? А еще позиция крымских переселенцев, части патриотических правых сил. Тем более, что перед выборами тут Оппоблок и кто угодно будет критиковать власть. А дальше это просто накручивается до предела. Поэтому для нас такой вариант самый неприятный», — отметил эксперт.
Поэтому, будет лучше всего, если Трамп и Путин попросту обозначат свои позиции, не достигнув больших договоренностей. После этого каждое направление будет прорабатываться отдельно.
Отметим, что президенты США и России встретятся уже в этот понедельник, 16 июля, в Хельсинки.
Напомним, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас предостерег, что президент США Дональд Трамп не должен заключать никаких односторонних сделок с президентом России Владимиром Путиным, ведь от этого в итоге пострадает сама Америка.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Путин, Хельсинки, встреча, Дональд Трамп
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