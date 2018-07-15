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США и КНДР проведут переговоры о передаче останков американских военнослужащих
В воскресенье, 15 июля, в пункте Пханмунджом, находящийся межу Северной и Южной Кореей, должна состоятся встреча представителей США и КНДР, которые обсудят возвращение останков 200 американских солдат, погибших во время Корейской войны. Подобные переговоры должны были пройти 12 июля, однако тогда северокорейская делегация не явилась на встречу.
Соответствующая договоренность была достигнута 12 июня между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном во время саммита.
Об этом сообщает Эхо Москвы.
По информации американских СМИ, на прошлой недели США отправили в демилитаризованную зону 100 деревянных ящиков. В них планируется сложить кости и прочие останки американских солдат. Однако, отмечается, Северная Корея не спешит с их передачей. В Министерстве обороны США заявили, что на территории КНДР находятся останки более 5 тысяч американских военнослужащих.
Конфликт на территории Кореи длился на протяжении трех лет (1950 — 1953). По оценке Министерства обороны Соединенных Штатов на данных момент около 7 700 американских военнослужащих числятся пропавшими без вести в ходе войны.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: США, Донбасс, переговоры, военнослужащий, останки, КНДР
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