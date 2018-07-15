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Тимошенко и Коломойского видели вместе в отеле
Согласно данным «Обозревалетя», Юлию Тимошенко и Игоря Коломойского видели вместе в одном из отелей в Польше.
По информации издания, сначала в холле заметили Игоря Коломойского, а потому к нему присоединилась и Юлия Тимошенко. Было отмечено, что вместе они оказались не случайно, и скорее всего, проводили деловую встречу. А вот что они обсуждали в отеле, журналисты не уточняют.
Также на ситуацию обратили внимание и другие журналисты.
«То есть именно в этот день лидер парламентской фракции прогуляла важное голосование в парламенте ради встречи с потенциальным клиентом антикоррупционного суда, которого обвиняют в обворовывании государства на миллиарды долларов?», — поинтересовался журналист «Слова и дела» Богдан Кузьмич. Он обратил внимание, что в день встречи политиков в Верховной Раде проходило голосование за принятие проекта про антикоррупционный суд.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Польша, отель, Тимошенко, Коломойский
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