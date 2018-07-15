Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Тимошенко и Коломойского видели вместе в отеле

15.07.2018 10:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Тимошенко и Коломойского видели вместе в отеле

Согласно данным «Обозревалетя», Юлию Тимошенко и Игоря Коломойского видели вместе в одном из отелей в Польше. 

По информации издания, сначала в холле заметили Игоря Коломойского, а потому к нему присоединилась и Юлия Тимошенко. Было отмечено, что вместе они оказались не случайно, и скорее всего, проводили деловую встречу. А вот что они обсуждали в отеле, журналисты не уточняют. 

Также на ситуацию обратили внимание и другие журналисты. 

«То есть именно в этот день лидер парламентской фракции прогуляла важное голосование в парламенте ради встречи с потенциальным клиентом антикоррупционного суда, которого обвиняют в обворовывании государства на миллиарды долларов?», — поинтересовался журналист «Слова и дела» Богдан Кузьмич. Он обратил внимание, что в день встречи политиков в Верховной Раде проходило голосование за принятие проекта про антикоррупционный суд.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Польша, отель, Тимошенко, Коломойский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх