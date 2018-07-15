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В Португалии узаконили смену пола без заключения медиков

15.07.2018 07:25
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В Португалии узаконили смену пола без заключения медиков

Парламент Португалии принял закон, который позволит гражданам менять пол и имя с 16 лет без медицинского заключения, свидетельствующего о «нарушении идентичности». 

Об этом сообщает AFP.

Депутат Сандра Кунья заявила во время дебатов, что Португалия присоединяется к Дании, Мальте, Швеции, Ирландии и Норвегии и станет шестой европейской страной, которая даст право на самоопределение трансгендерной идентичности без опеки третьих лиц и без диагноза нарушения идентичности.

Закон также запрещает хирургические процедуры для детей, рождающихся с мужскими и женскими половыми органами, чтобы они могли самостоятельно выбрать себе пол.

Нынешний закон, который действует с 2011 года, требовал от транссексуалов подтвердить медицинский диагноз, который бы удостоверял гендерную дисфорию – когда гендер не соответствует биологическому полу.

Теперь новый закон должен подписать консервативный президент Марсело Ребель де Соуза, который наложил вето на первую версию текста, принятую парламентом в середине апреля.

Глава государства хотел, чтобы для несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет все же было необходимо медицинское заключение.

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, закон, Португалия, смена пола
 
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