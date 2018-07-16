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Любимчик миллионов женщин впервые стал отцом.

16.07.2018 22:18
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Любимчик миллионов женщин впервые стал отцом.

Турецкий певец, автор-исполнитель и продюсер Таркан впервые стал отцом. Супруга музыканта Пинар Дилек родила ему дочь.

Радостной новостью поделился сам певец в своем Instagram, опубликовав первое фото новорожденной малышки, передает Апостроф.

"Появилась на свет наша дочка Лия! Ее рождение осветило мою жизнь, как солнце. У меня столько эмоций, что я просто не в состоянии выразить их словами!", - написал счастливый папа.

Малышка появилась на свет 12 июля в Германии, в госпитале Moers Bethanien.

О том, что Таркан ждет первенца, стало известно еще в феврале этого года.

Напомним, певец женился на своей поклоннице Пинар Дилек в 2016 году. Пара познакомилась несколько лет назад на концерте исполнителя. Завязавшаяся дружба вскоре переросла в крепкую любовь.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, певец, отец, дочь, Таркан, рождение
 
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