«Мы имеем большие возможности вместе»: Трамп официально озвучил темы беседы с Путиным

16.07.2018 18:20

Президент США Дональд Трамп в присутствии журналистов озвучил президенту России Владимиру Путину темы для обсуждения на саммите в Хельсинки.

Так, американский лидер отметил: «У нас есть дискуссии обо всем — от торговли до военных, о ракетах атомных, о Китае».

Кроме того, он подчеркнул: «Я думаю, что мы имеем большие возможности вместе. Мы две страны, которые, честно говоря, имели не очень хорошие отношения в течение последних нескольких лет. Я занимаю пост не слишком долго. Я думаю, что у нас будут хорошие отношения «.

Упомянул Трамп и о ядерном оружии: «Я действительно думаю, что мир хочет, чтобы мы сблизились. Мы — две большие ядерные державы. У нас 90% ядерных ресурсов — и это не очень хорошо, это плохо».

В то же время, Трамп не сказал, что будет обсуждать вмешательство России в американские выборы президента 2016 года.

Источник: https://donpress.com