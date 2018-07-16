Полиция безо всякой документации изымает весь алкоголь, что происходит

16.07.2018 07:48

Правоохранители проводят рейды по конфискации спиртного из частных магазинов

Журналисты сообщают, что копы безо всякой документации изымают алкогольную продукцию.

Все происходит в Туркменистане, первым пострадал один из крупных рынков Ашхабада. Отметим, запрет на продажу алкогольных напитков ввели после случаев отравления суррогатной продукцией. По этой причине местная полиция наведелась на рынок «Мир» и из частных магазинов вывезла алкоголь. Рабочие погрузили конфискованный товар в машины, а бизнесменов просили явиться на следующий день в полицейский департамент, где будет оформлено изъятие алкоголя.

Напомним, в последнее время события в Туркменистане часто попадает на первые полосы. Порой там творится нечто невообразимое. К примеру, недавно власти негласно приняли возмутительный закон. В стране увеличили возрастной ценз на запрет на выезд из Туркменистана для граждан страны — с 30 до 40 лет. Чиновники миграционных служб ссылаются на якобы «распоряжение сверху» и заявляют: «если вы все уедете, кто же работать будет».

При этом о запрете на выезд из страны власти Туркменистана официально не объявляют. Не информируют население о наличии возрастных, гендерных и иных запретов на выезд граждан и СМИ страны. Только неофициально проскакивает информация о введенном возрастном цензе на выезд и и о случаях снятия женщин с международных рейсов.

Источник: https://politeka.net