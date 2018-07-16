Путин приедет на саммит с Трампом уже с указом о помиловании Сенцова, – политолог

16.07.2018 11:45

Как информирует replyua.net, сегодня должна состояться встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. Российская сторона вообще старается не комментировать предстоящую встречу, общими фразами заявляя, что речь будет идти об актуальных вопросах в мире и об отношениях между двумя странами.



А вот американская сторона в лице Дональда Трампа куда более разговорчива. Американский президент уже успел анонсировать разговор с Путиным и о Сирии, и об Украине, и о торговых отношениях, и о ядерном оружии и еще много о чем. При этом весь этот анонс повестки дня Трамп на протяжении всего месяца изрядно приправлял «соусом» из комплиментов лично Владимиру Путину и России. В Москве оценили такой реверанс и тоже убрали из своей нещадной пропагандисткой критики имя Дональда Трампа.



Несмотря на широкую повестку дня нас волнует вопрос Донбасса, Крыма и освобождение украинских политзаключенных Кремля. Как пишет в своей аналитической статье политолог Евгений Магда, есть очень большая вероятность, что Путин приедет на встречу с Трампом с указом о помиловании Олега Сенцова. В Кремле любят дешевые фокусы. Тем не менее, не стоит забывать, что цель голодовки Олега – освобождение всех украинских политических заключенных в РФ. Олег Сенцов сделал больше, чем многие ожидали, но его борьба будет продолжаться.