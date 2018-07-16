Трамп и Путин завершили встречу тет-а-тет

16.07.2018 19:32

Встреча президента США Дональда Трамп с российским лидером Владимиром Путиным в формате тет-а-тет завершилась.

Отмечается, что в целом встреча Трампа и Путина длилась два часа десять минут.

Теперь встреча двух лидеров продолжится, но уже в расширенном составе.

Источник: https://donpress.com