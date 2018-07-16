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Трамп рассказал Путину правду о США и РФ
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в начале встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным отметил, что США и РФ являются двумя крупными ядерными государствами, что не является хорошим делом для мира.
Начало встречи лидеров США и РФ транслировался из президентского дворца в Хельсинки (Финляндия) на американском онлайн-ресурсе C-SPAN, передает УНИАН.
"И я действительно считаю, что мир хочет увидеть, что мы ладим. Мы являемся двумя большими ядерными государствами. Мы имеем 90% ядерного оружия, и это не является хорошим делом, это плохое дело. И я считаю, что нам следует надеяться, что мы можем что-то с этим сделать, так как не положительная сила - это негативная сила. Поэтому мы будем говорить об этом среди других вопросов", - сказал Трамп.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, США, Донбасс, Путин, Дональд Трамп
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