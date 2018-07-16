Трамп рассказал Путину правду о США и РФ

16.07.2018 19:20

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в начале встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным отметил, что США и РФ являются двумя крупными ядерными государствами, что не является хорошим делом для мира.

Начало встречи лидеров США и РФ транслировался из президентского дворца в Хельсинки (Финляндия) на американском онлайн-ресурсе C-SPAN, передает УНИАН.

"И я действительно считаю, что мир хочет увидеть, что мы ладим. Мы являемся двумя большими ядерными государствами. Мы имеем 90% ядерного оружия, и это не является хорошим делом, это плохое дело. И я считаю, что нам следует надеяться, что мы можем что-то с этим сделать, так как не положительная сила - это негативная сила. Поэтому мы будем говорить об этом среди других вопросов", - сказал Трамп.

Источник: https://from-ua.com