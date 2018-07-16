В столице Финляндии началась встреча Трампа и Путина

16.07.2018 14:51

В финской столице Хельсинки началась встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Известно, что встреча должна была начаться еще час тому, но Путин прибыл в финскую столицу с опозданием.

Отмечается, что на 14:50 было запланировано начало переговоров. Разговор будет продолжаться и во время рабочего обеда.

Источник: https://donpress.com