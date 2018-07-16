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Великобритания вылетает из списка ключевых игроков мировой политики
Лондону не до международных вопросов: изменение баланса сил в британской политике продолжается, оно происходит как между ведущими политическими силами, так и внутри них. Об этом на страницах издания Главред пишет Виктор Константинов, профессор Института международных отношений Киевского национального университета им.Тараса Шевченко.
«Череда отставок в британском правительстве и в руководстве Консервативной партией обозначили очередной политический кризис, которыми для Великобритании так изобилует тернистый путь Брекзита. Кроме Бориса Джонсона, покинувшего пост министра иностранных дел, свои посты оставили министр по делам Брекзита Дэвид Дэвис и его заместитель Стив Бейкер (последний до назначение в правительство был в парламенте одним из наиболее влиятельных представителей той части консерваторов, что выступала за выход из ЕС), а также Мария Колфилд и Бен Бредли, заместители председателя Консервативной партии.
Причиной своего решения большинство из них открыто назвали утвержденный на этой неделе план Терезы Мэй по выходу из Евросоюза. Это решение они сочли капитуляцией Британии перед условиями, выдвинутыми ЕС, и игнорированием мнения избирателей, высказанного на референдуме 2016 года.
Источник: https://from-ua.com
Теги: политика, Донбасс, Великобритания
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