"Есть идеи урегулирования", - Путин рассказал, о чем он договорился с Трампом по конфликту на Донбассе

17.07.2018 18:44

Вчера, 16 июля, Трамп и Путин обсудили вопрос конфликта на Донбассе и пути урегулирования военных действий. Об этом в интервью росСМИ заявил президент России, передает "Диалог.UA".

Саммит президентов Соединенных Штатов и Российской Федерации поднял много шума, поскольку задевал политические и экономические отношения многих стран. Но, к сожалению, эта встреча, которую Трамп отметил как "шаг к примирению", не принесла ожидаемых результатов, а пресс-конференция после нее была "самой позорной" на памяти американцев, считает республиканец сенатор Джон Маккейн. Путин сообщил, что они затронули с президентом США все конфликты, в которых принимает участия та или иная страна. Особое место в разговоре было уделено Сирии и тому, как можно урегулировать данный политический конфликт. Однако президент РФ отметил, что также обсуждался вопрос войны на Донбассе. По его словам, они с Трампом уделили данному вопросу время и договорились совместно поработать над этой проблемой, пока на экспертном уровне. Он заявил, что обе стороны видят возможности для решения конфликта. Путин считает, что эти шаги являются весьма весомыми в вопросах урегулирования войны на юго-востоке Украины. Президент РФ заверил, что они еще не раз встретятся с Дональдом Трампом, а эту встречу можно считать весьма продуктивной для обеих сторон. Во время интервью Владимира Путина американскому журналисту Крису Уоллесу едва не произошел конфликт, связанный с вопросами о "непобедимой ракете", которая была презентована в марте этого года.