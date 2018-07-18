«Оговорился»: Трамп согласен с выводами спецслужб о вмешательстве РФ в выборы

18.07.2018 10:19

Президент США Дональд Трамп неожиданно заявил, что согласен с выводами американских спецслужб о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года.

Американский лидер уточнил, что он доверяет учреждениям США, а на конференции в Хельсинки просто оговорился.

Так, выступая перед журналистами в Овальном кабинете, Трамп подчеркнул, что он полностью верит и поддерживает разведывательные службы США и принимает их вывод о том, что Россия вмешалась в выборы.

В то же время, он добавил, что «действия РФ не повлияли на результаты голосования», и его администрация намерена действовать «агрессивно», чтобы защитить выборы в Конгресс в ноябре 2018 года.

Источник: https://donpress.com