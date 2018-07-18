Главная / Новости / Мир / «Оговорился»: Трамп согласен с выводами спецслужб о вмешательстве РФ в выборы
Последние новости раздела
- Пентагон готов провести с Москвой переговоры на высшем уровне10:57
- Еще одно больное место: эксперт рассказал, как Путин может ударить по Украине10:40
- «Оговорился»: Трамп согласен с выводами спецслужб о вмешательстве РФ в выборы10:19
- Новая встреча в "нормандском формате": в МИД назвали дату09:15
- На границе с Россией скопились уже сотни автомобилей08:45
- «Это плохо для России»: Трамп сделал заявление по встрече с Путиным07:10
- Экс-боевик «ДНР» рассказал о расстрелах «неугодных» в ОРДО22:05
- У Путина заявили о важной договоренности по газу с Украиной20:19
- Гиркин заявил, что Путин не планирует «сливать» «ЛДНР»19:19
- "Есть идеи урегулирования", - Путин рассказал, о чем он договорился с Трампом по конфликту на Донбассе18:44
«Оговорился»: Трамп согласен с выводами спецслужб о вмешательстве РФ в выборы
18.07.2018 10:19
Президент США Дональд Трамп неожиданно заявил, что согласен с выводами американских спецслужб о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года.
Американский лидер уточнил, что он доверяет учреждениям США, а на конференции в Хельсинки просто оговорился.
Так, выступая перед журналистами в Овальном кабинете, Трамп подчеркнул, что он полностью верит и поддерживает разведывательные службы США и принимает их вывод о том, что Россия вмешалась в выборы.
В то же время, он добавил, что «действия РФ не повлияли на результаты голосования», и его администрация намерена действовать «агрессивно», чтобы защитить выборы в Конгресс в ноябре 2018 года.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, выборы, спецслужбы, Дональд Трамп
Читайте также:
- Россияне из "ДНР" и "ЛНР" будут голосовать на выборах в Госдуму на территории России
- Пропагандист боевиков «ДНР» Прилепин собирается покинуть Захарченко?
- Спецслужби РФ причетні до вбивства полковника СБУ у Маріуполі – експерт
- Обезьянки Кремля: Плотницкий, как и Захарченко, перенес выборы
- Перебор роспропаганды: в Кремле связали возобновление войны на Донбассе в августе с президентскими выборами в США
- Рoccия пoмoгaeт бoeвикaм c пoдгoтoвкoй к мecтным выбopaм на оккупированном Дoнбacce
- В мариупольском порту начато строительство зернового терминала11:30
- «Аж шторы подлетели»: жители Макеевки и Донецка сообщают о мощных залпах11:17
- В ДНР ночью провозят полувагоны РЖД под усиленной охраной пулеметчиков10:00
- Боевики ударили по позициям сил ООС: у ВСУ потери09:40
- В разведке назвали направление, на котором боевики готовят прорыв08:15
- Экс-боевик «ДНР» рассказал о расстрелах «неугодных» в ОРДО22:05
- Проблемы с интернетом в «ДНР» объяснили аварией в Воронеже21:43
- Цинизм оккупационных «властей ДНР»21:14
- Частная компания возводит государственную вышку в Донецкой области18:22
- Боевики начали расстреливать друг друга из-за долгов – подробности17:59
- В мариупольском порту начато строительство зернового терминала11:30
- «Аж шторы подлетели»: жители Макеевки и Донецка сообщают о мощных залпах11:17
- Пентагон готов провести с Москвой переговоры на высшем уровне10:57
- Еще одно больное место: эксперт рассказал, как Путин может ударить по Украине10:40
- В Одессе прошел фестиваль фигур из песка (ВИДЕО)10:30
- «Оговорился»: Трамп согласен с выводами спецслужб о вмешательстве РФ в выборы10:19
- В ДНР ночью провозят полувагоны РЖД под усиленной охраной пулеметчиков10:00
- Украина победила Францию на юношеском Евро-201809:50
- Боевики ударили по позициям сил ООС: у ВСУ потери09:40
- Как ведут себя в любви женщины всех знаков зодиака09:25
- Как ведут себя в любви женщины всех знаков зодиака09:25
- Учитесь мало говорить — слова и мысли влияют на нашу жизнь08:56
- Здоровье украинцев массово уничтожает поддельное масло07:45
- Что произойдет в тот день, когда украинский флаг вернется на административные здания в Донецке, Луганске и Крыму?22:34
- Как получить свою пенсию за май-июнь?20:45
- Почему украинцы едут чистить унитазы в Прагу, а не плавят сталь в Запорожье?19:50
- Переговоры Трампа и Путина: главное13:41
- Ученые назвали главные правила здорового сна13:17
- Что изменит лицензирование украинских врачей?11:03
- «Нам грозит прекращение потока украинских заробитчан». Российские СМИ об Украине10:57
- Россияне проклинают Путина за Керченский мост в Крым: видео обрушения опоры моста вызвало скандал в Сети
- Переживший клиническую смерть мужчина нарисовал загробный мир
- В "ДНР" громко объявили о начале наступления ВСУ: названо "неопровержимое" доказательство
- Боевики-"таможенники" "ЛНР" на "республиканской границе" разжились 40 тысячами долларов
- «Государство дебилов»: жители ОРДО рассказали о «нововведении» в Седово
- В Макеевке замечен состав РЖД и вагоны с пулеметчиками
- В Донецке обещают падение местной мобильной связи
- Разъяренные жители Донецка и Макеевки разгромили десятки могил боевиков – оккупанты сильно напуганы
- Порошенко выдвинул жесткое требование Кремлю
- «Любит это дело, когда в умате»: Ходаковский раскрыл жуткую правду о Захарченко