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«Оговорился»: Трамп согласен с выводами спецслужб о вмешательстве РФ в выборы

18.07.2018 10:19
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«Оговорился»: Трамп согласен с выводами спецслужб о вмешательстве РФ в выборы

Президент США Дональд Трамп неожиданно заявил, что согласен с выводами американских спецслужб о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года.

Американский лидер уточнил, что он доверяет учреждениям США, а на конференции в Хельсинки просто оговорился.

Так, выступая перед журналистами в Овальном кабинете, Трамп подчеркнул, что он полностью верит и поддерживает разведывательные службы США и принимает их вывод о том, что Россия вмешалась в выборы.

В то же время, он добавил, что «действия РФ не повлияли на результаты голосования», и его администрация намерена действовать «агрессивно», чтобы защитить выборы в Конгресс в ноябре 2018 года.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, выборы, спецслужбы, Дональд Трамп
 
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