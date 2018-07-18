Пентагон готов провести с Москвой переговоры на высшем уровне

18.07.2018 10:57

Глава Пентагона Джеймс Мэттис выразил готовность провести первые с 2015 года переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в американской администрации, пишет УП.

По информации агентства, возможность переговоров возникла после встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина 16 июля в Хельсинки.

"Диалог между Мэттисом и Шойгу станет еще одним шагом к проведению более регулярных политических переговоров на высшем уровне между двумя ядерными державами, отношения которых в последние годы ухудшились", - отмечает издание.

Не уточняется, идет ли речь о личной встрече или о телефонных переговорах.

В Пентагоне отказались комментировать информацию.

"Пока мы не можем ничего сообщить по этому поводу, но, если что-то изменится, мы дадим вам знать", - заявили в ведомстве.

Источник: https://from-ua.com