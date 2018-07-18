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Трамп о встрече с Путиным: «Большие результаты придут»

18.07.2018 19:38
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Трамп о встрече с Путиным: «Большие результаты придут»

Президент США Дональд Трамп заявил, что многим людям понравилась его совместная с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференция в Хельсинки.

Американский лидер уточнил: «Мы с Путиным обсудили многие важные вопросы на нашей недавней встрече. Мы хорошо ладили, из-за чего очень беспокоятся хейтеры, которые хотели увидеть боксерский поединок. Большие результаты придут!».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Путин, Дональд Трамп
 
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