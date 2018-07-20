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"Готов стать худшим врагом для Путина", - громкое заявление Трампа об отношениях с РФ каналу CNBC
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал серьезное заявление о готовности стать "худшим врагом" для российского президента Владимира Путина.
Авторитетный американский телеканал CNBC опубликовал интересное интервью с президентом США Дональдом Трампом, передает "Диалог.UA".
Лидер США заявил, что может стать для российского президента Владимира Путина "худшим врагом из всех, что у него когда-либо были", если не удастся наладить отношения с РФ. Однако американский политик подчеркнул, что "уживаться с Путиным, ладить с Россией – это хорошо, а не плохо". Более того, Дональд Трамп добавил, что в отношении с Москвой ведет себе "жестче", чем какой-либо другой американский президент, упомянув своего предшественника Барака Обаму.
Напомним, Трамп признался в Twitter, почему мечтает как можно скорее встретиться с Путиным снова.
Также сообщалось, что Трамп хочет, чтобы Путин приехал к нему в гости осенью этого года.
Теги: Россия, США, Донбасс, Путин, отношения, Дональд Трамп
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