В районе Йеллоустоуна камеры сняли птицу Феникс

20.07.2018 20:25

Камеры наблюдения зафиксировали в районе Йеллоустоуна мифическую птицу Феникс, которая летела мимо национального американского парка Гранд Тетон.

На фрагменте видеозаписи отчетливо виден летящий объект, от которого исходят языки пламени. Территория, на которой пролетало создание, закрыта для свободного посещения в связи с расхождением грунта и вытеканием лавы.

Источник: https://donpress.com