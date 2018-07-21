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На популярном пляже в Ялте прогремел взрыв

21.07.2018 20:46
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На популярном пляже в Ялте прогремел взрыв

На городском Приморском пляже Ялты 21 июля около 7.00 утра в 10 метрах от берега подорвали 240-килограммовую донную мину времен Второй мировой войны, пишет politeka.
С 4.00 утра 21 июля подходы к Приморскому пляжу оцепили наряды полиции в радиусе 500 метров со всех сторон – перекрыли набережную от памятника Краснову, проезд к отелю «Ореанда» и памятнику Горькому.
Ранее, 19 июля Приморский пляж был закрыт для посещения до 23 июля. По словам заместителя "главы администрации" Ялты Станислава Шапортова, мэрия попросила военных саперов из Севастополя ускорить обезвреживание мины, поскольку Приморский пляж весьма популярен среди отдыхающих и местных жителей, особенно в разгар сезона.
С 6.00 утра водолазы-саперы в аквалангах заложили заряды на мину, которая лежала на глубине восьми метров на уровне буйковой линии первого сектора пляжа. Вторым заплывом протянули к заряду детонирующий шнур. Подрыв заряда осуществили с берега около 7.00 утра. Взрыв был негромкий и фонтан брызг поднялся небольшой. Вероятно, водолазы установили заряд так, чтобы мина сдетонировала не целиком, а просто устройство разорвало на мелкие куски, которые после можно вывезти на полигон и уничтожить.
Доступ на Приморский пляж и оцепление городские власти обещали вскоре открыть.
240-килограммовую донную мину времен Второй мировой войны отдыхающие обнаружили 18 июля.



Теги: Донбасс, Ялта, мина, взрыв
 
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