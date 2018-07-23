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На раритетном видео показали двухметровые мумии инопланетян в Египте

23.07.2018 07:45
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На раритетном видео показали двухметровые мумии инопланетян в Египте

В сети обнародовали ранее засекреченное видео двухметровой мумии пришельца, которую обнаружили исследователи во время экспедиции в Египте.

Отмечается, что останки инопланетянина-великана обнаружили в 1961 году. По данным, сотрудники спецслужб отправились на территорию Египта с миссией IsisProject, в рамках которой они разыскивали информацию о технологии построения древних пирамид.

В ходе раскопок в Гизе у основания пирамид были обнаружены древние захоронения с мумиями гуманоидов. При этом официальной информации о невероятной находке или материалов не было найдено. Сообщается, что мумиям пришельцев-гигантов более 12 тысяч лет.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Египет, видео, мумия, инопланетянин
 
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