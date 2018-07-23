- "Ничем не поступился": Трамп жестко ответил на критику переговоров с Путиным18:50
- Выглядит просто смешно: в Украине отреагировали на возможные новые санкции России16:33
- Порошенко вернул в Раду закон об ужесточении ответственности за контрабанду леса16:17
- Киев готовит ответ Москве на перехват судов в Азовском море: появились подробности14:25
- ШОК! Британец потребовал разрешения выпить красную жидкость из египетского саркофага13:00
- В Торонто из-за стрельбы погиб ребенок, 13 человек ранены12:29
- Проклятые единоросы: крымчане вышли на протесты против пенсионной реформы11:15
- В Японии зафиксирована рекордная жара10:55
- Секретные документы ОБСЕ попали в руки российской спецслужбе10:15
- Путин сделал резкое заявление относительно урегулированию конфликта на Донбассе08:21
"Ничем не поступился": Трамп жестко ответил на критику переговоров с Путиным
Президент США заверил, что нашел общий язык со своим российским коллегой
Президент США Дональд Трамп заверил, что не поступился американскими интересами на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Трамп написал на своей странице в Twiiter.
"Когда вы слышите, как фальшивые СМИ говорят в негативном ключе о моей встрече с президентом Путиным и что я все "сдал", помните – я ничем не поступился, мы просто говорили о будущих выгодах для обеих наших стран", – отметил Трамп.
Трамп также сообщил, что нашел общий язык с Путиным.
"Мы очень хорошо нашли общий язык, и это хорошо, кроме как для продажных СМИ", - написал президент США.
Напомним, однопартийцы Дональда Трампа раскритиковали его выступление на пресс-конференции вместе с Владимиром Путиным в Хельсинки. По их словам, во время пресс-конференции Трамп не сказал ни одного критического слова о России по тем вопросам, которые привели к ухудшению отношений между странами.
А экс-глава ЦРУ Джон Бреннан обвинил Дональда Трампа в измене.
"Выступление Дональда Трампа на пресс-конференции в Хельсинки превышает и выходит за пределы понятия "особо тяжких преступлений и поступков". Это не что иное как предательство. Не только комментарии Трампа имбецильные, он полностью в кармане Путина. Патриоты-республиканцы, где вы?", – отметил Бреннан.
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп не стал обвинять Россию во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году и отказался поддержать выводы американских спецслужб, которые утверждают, что такое вмешательство действительно произошло.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Путин, переговоры, Дональд Трамп
- "У Путина осталось 40 дней", - украинский обозреватель
- Переговоры с Путиным провалятся, Украине дадут серьезное оружие
- Мнение: настоящую российскую позицию по полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе выразил не Путин, а Захарченко
- Стало известно, о чем сегодня говорили Порошенко и Путин
- Песков рассказал о переговорах между Путиным и Порошенко
- Кто на коне в газовой войне
- На Донетчине ливни с градом парализовали работу КПВВ. Пропуска ждали сотни людей19:50
- Боевики на блокпостах вносят в базу людей для последующей мобилизации19:10
- На Донетчине бабушка под гипнозом отдала 40 тыс. грн, снимая смертельную порчу18:36
- Боевики разогнали дискотеку в Седово, - ВИДЕО17:43
- Захарченко прогнозирует в Украине «религиозную войну»17:04
- В гаражном кооперативе Мариуполя нашли автомобиль с тротиловыми шашками16:48
- В ОРЛО на пешеходном переходе сбили ребенка15:49
- В Мариуполе мужчина заболел ботулизмом15:14
- Член «казачества ДНР» пытался подкупить пограничников15:03
- В Мариуполе количество жертв кишечных инфекций приближается к критической сотне13:55
- На Донетчине ливни с градом парализовали работу КПВВ. Пропуска ждали сотни людей19:50
- Закон о «евробляхах». Как растаможить авто по новым правилам?19:45
- «О продвижении ВСУ говорить рано»: украинский военный рассказал, что на самом деле происходит в зоне АТО19:30
- Боевики на блокпостах вносят в базу людей для последующей мобилизации19:10
- "Ничем не поступился": Трамп жестко ответил на критику переговоров с Путиным18:50
- На Донетчине бабушка под гипнозом отдала 40 тыс. грн, снимая смертельную порчу18:36
- Как будут дорожать автогаз и бензин в Украине18:20
- Как правильно оказать помощь при солнечном ожоге18:02
- Боевики разогнали дискотеку в Седово, - ВИДЕО17:43
- У ВСУ создали новое подразделения по борьбе с бронеобъектами и укреплениями противника17:25
- Как правильно оказать помощь при солнечном ожоге18:02
- Этот распространенный овощ укрепляет кости11:30
- Ученые назвали самый простой способ избавления от депрессии09:00
- Стало известно о неожиданном влиянии на здоровье фастфуда16:44
- Соцпомощь ВПЛ: Реальная поддержка или попытка государства заставить переселенцев регистрироваться16:02
- 7 вещей, которые лучше не делать вечером15:38
- «Никогда не надейся на врачей»: 7 заповедей долгожительства от столетнего доктора. ВИДЕО15:18
- Стало известно, к какому страшному заболеванию может привести мясо14:28
- Один день из жизни Верховной Рады13:17
- Словацкий политолог рассказал, как Украина пыталась купить поддержку США12:39
- Афонские старцы рассказали о судьбах Украины и России
- "Вручную. Под носом у врага", - пехота ООС устроила "сюрприз" оккупанту на передовой
- «Очень мощные бахи»: жители Донецка вздрагивают от звуков боя
- Операция, запой или Седово? Жители «ДНР» «потеряли» Захарченко
- Это дело Киева: Россия окончательно отказалась от территорий Донбасса
- Шок! "Не хочу с Украиной. Лучше свое "государство"", - россиянка из "ДНР" рассказала, почему Донбасс не украинский
- В Донецке распространяются смертельные заболевания
- Силы ООС блестяще очистили территорию от врага - армия Путина считает потери на Донбассе
- Через минные поля под обстрелом: Пенсионерка прошла пешком 4 километра из Докучаевска к украинским военным
- Захарченко пустил в ход своего «Чебурашку»: в «ДНР» прогремел взрыв