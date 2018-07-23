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Путин сделал резкое заявление относительно урегулированию конфликта на Донбассе

23.07.2018 08:21
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Путин сделал резкое заявление относительно урегулированию конфликта на Донбассе

16 июля в Хельсинки прошли переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

По итогу встречи российский лидер заявил, что США «могли бы решительно настаивать» на выполнении Минских договоренностей и «настраивать украинское руководство на эту работу».

Bloomberg узнал, что в Хельсинки Путин предложил Трампу провести референдум на подконтрольных «ДНР» и «ЛНР» территория. Все, что об этом известно читайте по ссылке

Источник: http://donbasleaks.org 


Теги: Донбасс, Путин, конфликт, переговоры, Дональд Трамп
 
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