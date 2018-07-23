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Путин сделал резкое заявление относительно урегулированию конфликта на Донбассе
23.07.2018 08:21
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Теги: Донбасс, Путин, конфликт, переговоры, Дональд Трамп
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