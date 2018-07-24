- Россиян начинают готовить к большой войне: первые законы коснулись автомобилистов17:08
- Беженцы из Донбасса жалуются на РФ: "Денег нет, детей нормально не кормят и на улицу скоро выгонят"16:35
- Бывший боевик "ДНР" Прилепин заявил, что Москве не нужен Донбасс, и пообещал окупацию Украины Россией11:42
- Боевики «ДНР» заставляют заключенных вступать в «ВС ДНР». Отказавшихся – убивают07:55
- Семье сказали - погиб в Дагестане: в Сети опознали спецназовца ГРУ РФ Щеглова, ликвидированного на Донбассе. ВИДЕО07:47
- Боевики РФ сдают Донбасс и готовятся к отступлению с еще одного поселка – важные подробности. ВИДЕО07:21
- В Турции продолжают активно строить газопровод в РФ в обход Украины21:48
- В Украине придумали, как спасти страну от санкций ЕС20:35
- США сделали заманчивое предложение странам G720:15
- "Ничем не поступился": Трамп жестко ответил на критику переговоров с Путиным18:50
Россиян начинают готовить к большой войне: первые законы коснулись автомобилистов
Российские владельцы внедорожников и легковых авто должны будут поставить свои машины на специальный военный учет. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на Минобороны РФ, передает "Диалог.UA".
Ранее сообщалось, президент России понимает, что его страна очень слаба в экономическом и политическом смысле, по этой причине он пытается устраивать мелкие конфликты и вести гибридные войны. Сообщается, что подобная практика военного учета легковых авто была во время СССР, тогда их регистрировали в военкоматах на случай военных действий. Издание сообщает, что в самих боевых действиях автомобили не будут использоваться, однако им найдут предназначение в виде перевозки боеприпасов или легкого вооружения. Все владельцы транспортных средств могут получить денежную компенсацию, если авто будет изъято и использовано. Источник в Минобороны заявил изданию, что предпочтения будут отдаваться внедорожникам российского производства, но если их будет недостаточно, то могут отбирать автомобили класса Toyota Prado или VW Touareg. Подобное может произойти в случае, если в стране введут военное положение и военных авто будет не хватать. Европейские страны должны вкладывать огромные средства в вооружение для того, чтобы защитить себя от российской агрессии.
Теги: Донбасс, война, россияне, автомобилисты
- "Эта война бесполезна", - задержанный офицер призвал россиян возвращаться домой (ВИДЕО)
- Российские «отпускники» массово уклоняются от войны на Донбассе, - разведка
- Россия не собирается уходить из Донбасса
- Наемникам из РФ гарантируют "страхование" и выплаты до 4 млн. руб. членам семьи в случае гибели, - ИС
- К праотцам отправилась очередная группа военнослужащих РФ
- Россияне опасаются, что начнется Третья мировая война
- Беженцы из Донбасса жалуются на РФ: "Денег нет, детей нормально не кормят и на улицу скоро выгонят"16:35
- Жители "серой зоны" смогут воспользоваться услугами Ощадбанка16:20
- Названа причина заражения дизентерией в лагере «Ястребок» на Донетчине15:56
- Украину призвали сдаться "сильному" Путину, сложить оружие и отказаться от Донбасса15:39
- В Макеевке на грузовиках боевики перемещают зенитные установки15:23
- В ОРДО должников за коммуналку сделают невыездными15:15
- ДРГ боевиков «ЛДНР» подорвалась на собственных минах15:06
- Фото Захарченко в Донецке "взорвало" Интернет: главарь "ДНР" удивил Сеть странным внешним видом14:52
- Боевики «ДНР» в Макеевке на грузовиках возят зенитные установки13:44
- В Донецке перевернулся автобус с детьми13:26
- Россиян начинают готовить к большой войне: первые законы коснулись автомобилистов17:08
- В Одессе украинский певец выпал из окна четвертого этажа16:51
- Беженцы из Донбасса жалуются на РФ: "Денег нет, детей нормально не кормят и на улицу скоро выгонят"16:35
- Жители "серой зоны" смогут воспользоваться услугами Ощадбанка16:20
- Названа причина заражения дизентерией в лагере «Ястребок» на Донетчине15:56
- Украину призвали сдаться "сильному" Путину, сложить оружие и отказаться от Донбасса15:39
- В Макеевке на грузовиках боевики перемещают зенитные установки15:23
- В ОРДО должников за коммуналку сделают невыездными15:15
- ДРГ боевиков «ЛДНР» подорвалась на собственных минах15:06
- Фото Захарченко в Донецке "взорвало" Интернет: главарь "ДНР" удивил Сеть странным внешним видом14:52
- Семь запретов, связанных с нательным крестиком22:38
- Почему спать рядом со смартфоном вредно для здоровья20:50
- Как правильно оказать помощь при солнечном ожоге18:02
- Этот распространенный овощ укрепляет кости11:30
- Ученые назвали самый простой способ избавления от депрессии09:00
- Стало известно о неожиданном влиянии на здоровье фастфуда16:44
- Соцпомощь ВПЛ: Реальная поддержка или попытка государства заставить переселенцев регистрироваться16:02
- 7 вещей, которые лучше не делать вечером15:38
- «Никогда не надейся на врачей»: 7 заповедей долгожительства от столетнего доктора. ВИДЕО15:18
- Стало известно, к какому страшному заболеванию может привести мясо14:28
- Афонские старцы рассказали о судьбах Украины и России
- "Вручную. Под носом у врага", - пехота ООС устроила "сюрприз" оккупанту на передовой
- «Очень мощные бахи»: жители Донецка вздрагивают от звуков боя
- Операция, запой или Седово? Жители «ДНР» «потеряли» Захарченко
- Фото Захарченко в Донецке "взорвало" соцсети: главарь "ДНР" удивил Сеть странным внешним видом
- Шок! "Не хочу с Украиной. Лучше свое "государство"", - россиянка из "ДНР" рассказала, почему Донбасс не украинский
- Это дело Киева: Россия окончательно отказалась от территорий Донбасса
- Силы ООС блестяще очистили территорию от врага - армия Путина считает потери на Донбассе
- В Донецке распространяются смертельные заболевания
- Через минные поля под обстрелом: Пенсионерка прошла пешком 4 километра из Докучаевска к украинским военным