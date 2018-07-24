Россиян начинают готовить к большой войне: первые законы коснулись автомобилистов

24.07.2018 17:08

Российские владельцы внедорожников и легковых авто должны будут поставить свои машины на специальный военный учет. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на Минобороны РФ, передает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, президент России понимает, что его страна очень слаба в экономическом и политическом смысле, по этой причине он пытается устраивать мелкие конфликты и вести гибридные войны. Сообщается, что подобная практика военного учета легковых авто была во время СССР, тогда их регистрировали в военкоматах на случай военных действий. Издание сообщает, что в самих боевых действиях автомобили не будут использоваться, однако им найдут предназначение в виде перевозки боеприпасов или легкого вооружения. Все владельцы транспортных средств могут получить денежную компенсацию, если авто будет изъято и использовано. Источник в Минобороны заявил изданию, что предпочтения будут отдаваться внедорожникам российского производства, но если их будет недостаточно, то могут отбирать автомобили класса Toyota Prado или VW Touareg. Подобное может произойти в случае, если в стране введут военное положение и военных авто будет не хватать. Европейские страны должны вкладывать огромные средства в вооружение для того, чтобы защитить себя от российской агрессии.