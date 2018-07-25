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В США готовят новые санкции против РФ

25.07.2018 12:02
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В США готовят новые санкции против РФ

Линдси Грэм, сенатор США от республиканской партии, и ее коллега из демократической партии Боб Менендес 24 июля, во вторник, сделали заявление, согласно которому сейчас ведется работа над всеобъемлющим законодательством, которое усилит давление санкций на Россию и укрепит потенциал американского правительства. Сообщение об этом появилось на сайте Комитета иностранных дел Сената. 

«Мы полны решимости обеспечить активную роль Конгресса как в противостоянии российской агрессии, так и в обеспечении того, чтобы исполнительная власть предпринимала необходимые шаги для защиты США и наших союзников», – говорится в заявлении сенаторов.

Они отмечают, что в связи с этим в ближайшие несколько дней планируют представить законопроект по введению обязательных санкций в рамках закона про противодействие противникам Америки путем санкций (CAATSA).

«В то же время будут введены дополнительные санкции, чтобы обеспечить максимальное влияние на кампанию Кремля против нашей демократии и против миропорядка, основанного на правилах», – сообщили сенаторы.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Россия, США, Донбасс, санкции
 
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