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В США готовят новые санкции против РФ
Линдси Грэм, сенатор США от республиканской партии, и ее коллега из демократической партии Боб Менендес 24 июля, во вторник, сделали заявление, согласно которому сейчас ведется работа над всеобъемлющим законодательством, которое усилит давление санкций на Россию и укрепит потенциал американского правительства. Сообщение об этом появилось на сайте Комитета иностранных дел Сената.
«Мы полны решимости обеспечить активную роль Конгресса как в противостоянии российской агрессии, так и в обеспечении того, чтобы исполнительная власть предпринимала необходимые шаги для защиты США и наших союзников», – говорится в заявлении сенаторов.
Они отмечают, что в связи с этим в ближайшие несколько дней планируют представить законопроект по введению обязательных санкций в рамках закона про противодействие противникам Америки путем санкций (CAATSA).
«В то же время будут введены дополнительные санкции, чтобы обеспечить максимальное влияние на кампанию Кремля против нашей демократии и против миропорядка, основанного на правилах», – сообщили сенаторы.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Россия, США, Донбасс, санкции
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