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Все очень плохо! В Москве экстренно госпитализирован Кобзон

26.07.2018 18:58
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Все очень плохо! В Москве экстренно госпитализирован Кобзон

Известный российский певец и «герой ДНР» Иосиф Кобзон был экстренно госпитализирован в Москве.
По информации, 80-летний артист не встает с постели и вынужден постоянно лежать под капельницей. РосСМИ сообщили, что в последнее время он передвигается исключительно в инвалидном кресле. Его супруга Нелли Кобзон сообщает, что сейчас артист действительно находится в больнице.
Она отметила: «Да, ему было неважно, после этого он встал и ходил. Сейчас он действительно в больнице, но это плановое лечение, раз в три месяца. Поэтому ничего сверхъестественного здесь нет. Он жив, все нормально».
В то же время, представители Иосифа Кобзона отказываются от комментариев относительно состояния его здоровья.
Источник ДонПресс.



Теги: Донбасс, Москва, Иосиф Кобзон, больница
 
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