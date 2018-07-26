Все очень плохо! В Москве экстренно госпитализирован Кобзон

26.07.2018 18:58

Известный российский певец и «герой ДНР» Иосиф Кобзон был экстренно госпитализирован в Москве.

По информации, 80-летний артист не встает с постели и вынужден постоянно лежать под капельницей. РосСМИ сообщили, что в последнее время он передвигается исключительно в инвалидном кресле. Его супруга Нелли Кобзон сообщает, что сейчас артист действительно находится в больнице.

Она отметила: «Да, ему было неважно, после этого он встал и ходил. Сейчас он действительно в больнице, но это плановое лечение, раз в три месяца. Поэтому ничего сверхъестественного здесь нет. Он жив, все нормально».

В то же время, представители Иосифа Кобзона отказываются от комментариев относительно состояния его здоровья.

Источник ДонПресс.