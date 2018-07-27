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Астролог Влад Росс рассказал о последствиях «кровавого затмения»
Сегодня, 27 июля, в 23:21, будет «кровавое» лунное затмение. А это значит, что Марс окажется рядом с Луной. Астролог Влад Росс выражает опасение, что такое затмение может вызвать военные конфликты, пишет газета Вести. Марс ведь Бог войны, и, вдруг, рядом с ним такое длительное затмение.
Астролог считает, что события могут складываться драматично. Не исключены в эти дни в некоторых странах даже революционные перевороты, возможно, они будут в России. Влад Росс также опасается обострения ситуации на Донбассе. «Затмение это, – подчеркнул астролог, — может стать самым опасным событием не только этого месяца, но и всего лета».
По мнению астролога, «кровавое затмение» – самое значимое лунное затмение нынешнего века. Время неожиданных катастроф, когда военный конфликт может вспыхнуть в любой момент. Луна будет находиться рядом с Марсом.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, лунное затмение, Затмение
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