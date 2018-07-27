«Спасибо, Ким Чен Ын»: Трамп поблагодарил лидера КНДР за важное решение

27.07.2018 09:58

Президент США Дональд Трамп поблагодарил главу КНДР Ким Чен Ына за возможность забрать останки американских солдат, погибших во время Корейской войны в 1950—1953 годах.

Трамп отметил: «Останки американских военнослужащих скоро покинут Северную Корею и направятся в Соединенные Штаты! После стольких лет это будет большой момент для многих семей. Спасибо Ким Чен Ын».

Это решение было принято во время саммита глав стран в июне. По данным СМИ США, самолет отправился с авиабазы Осан в Пхентхэке, примерно в 70 километрах к югу от Сеула и должен был сесть в 5:55 утра (по местному времени) в аэропорт Вонсан-Кальма в КНДР.

Отмечается, что США получат около 50 комплектов останков с северокорейской стороны.

Источник: https://donpress.com