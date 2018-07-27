Последние новости раздела
- Конгресс США утвердил выделение Украине помощи в размере $250 млн11:17
- «Спасибо, Ким Чен Ын»: Трамп поблагодарил лидера КНДР за важное решение09:58
- В Китае гости провалились сквозь землю на свадьбе: шокирующее ВИДЕО09:20
- В Великобритании собрались легализировать марихуану09:03
- "Слова Путина не имеют срока давности", - в Совфеде России грозятся ликвидировать Украину22:37
- Все очень плохо! В Москве экстренно госпитализирован Кобзон18:58
- Журналист рассказал, как действия Гриценко ослабили боеготовность Украины перед военной агрессией России16:51
- Стало известно, как Путин намерен добиваться "мира" на Донбассе16:15
- Как Путин будет воевать в Украине во время выборов: назван опасный сценарий12:31
- У "ДНР" большие проблемы: артиллерия ВСУ стреляла новыми снарядами артсистемы "Гиацинт"11:50
«Спасибо, Ким Чен Ын»: Трамп поблагодарил лидера КНДР за важное решение
27.07.2018 09:58
Президент США Дональд Трамп поблагодарил главу КНДР Ким Чен Ына за возможность забрать останки американских солдат, погибших во время Корейской войны в 1950—1953 годах.
Трамп отметил: «Останки американских военнослужащих скоро покинут Северную Корею и направятся в Соединенные Штаты! После стольких лет это будет большой момент для многих семей. Спасибо Ким Чен Ын».
Это решение было принято во время саммита глав стран в июне. По данным СМИ США, самолет отправился с авиабазы Осан в Пхентхэке, примерно в 70 километрах к югу от Сеула и должен был сесть в 5:55 утра (по местному времени) в аэропорт Вонсан-Кальма в КНДР.
Отмечается, что США получат около 50 комплектов останков с северокорейской стороны.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Ким Чен Ын, Дональд Трамп, КНДР
Читайте также:
- Трамп о переговорах с КНДР: «Крупнейшая сделка века»
- Трамп и Ким Чен Ын согласовали место и дату встречи
- Трамп получил «очень приятное письмо» от Ким Чен Ына
- Швеция готова устроить историческую встречу Трампа и Ким Чен Ына
- Источник назвал место встречи Трампа и Ким Чен Ына
- Дональд Трамп неожиданно похвалил Ким Чен Ына
- КПВВ Донбасса 27 июля: пропуск через Станицу Луганскую будет приостановлен10:58
- Новые бои на Донбассе, стало известно о раненом украинском бойце08:31
- Террористы обстреляли химический завод: грозит масштабной экологической катастрофой07:45
- В ОРЛО боевиков развозят на авто для «раздачи повесток»07:25
- «Опять на костылях»: в соцсети сообщили о серьезном ранение главаря «ДНР»07:10
- Сцена на воде и 8 фур звука! В Мариуполе полным ходом идет подготовка к фесту MRPL City22:13
- В Мариуполе мусоровоз протаранил “Газель”21:58
- От координатора ОБСЕ потребовали посетить Донецк и Луганск21:33
- В Мариуполе на пляже появится фуникулер20:58
- На Донетчине трое людей стали жертвами страшной болезни20:32
- Конгресс США утвердил выделение Украине помощи в размере $250 млн11:17
- КПВВ Донбасса 27 июля: пропуск через Станицу Луганскую будет приостановлен10:58
- Синоптики: 27 июля в Украине пройдут сильные ливни10:37
- Пенсионная реформа в Украине откладывается. И вот почему10:20
- «Спасибо, Ким Чен Ын»: Трамп поблагодарил лидера КНДР за важное решение09:58
- В правительстве нашли способ снизить цены на газ09:40
- В Китае гости провалились сквозь землю на свадьбе: шокирующее ВИДЕО09:20
- В Великобритании собрались легализировать марихуану09:03
- В оккупированном Крыму археологи обнаружили кости удивительного существа08:47
- Новые бои на Донбассе, стало известно о раненом украинском бойце08:31
- Врачи назвали неожиданные продукты, продлевающие жизнь08:15
- Дезодоранты опасны для здоровья. Мужского17:37
- Мінування Азовського моря не вирішить проблеми України - військовий експерт13:11
- Ученые нашли способ предотвратить потерю зрения20:48
- Назван самый полезный овощ для здоровья кишечника18:48
- Врачи подсказали, как нормализовать давление без таблеток16:35
- Врачи рассказали, что нельзя делать на полный желудок12:37
- Вот все главные недостатки каждого знака Зодиака. Вы обязаны их знать!09:55
- Врачи рассказали, при каких болезнях полезен алкоголь09:05
- Пять смертельно опасных привычек08:45
- Фото Захарченко в Донецке "взорвало" соцсети: главарь "ДНР" удивил Сеть странным внешним видом
- Украину призвали сдаться "сильному" Путину, сложить оружие и отказаться от Донбасса
- Сеть поражена изменением Донецка после оккупации: в "ДНР" рассказали про знаковую деталь в центре города
- Фото Захарченко в Донецке "взорвало" Интернет: главарь "ДНР" удивил Сеть странным внешним видом
- Боевики РФ сдают Донбасс и готовятся к отступлению с еще одного поселка – важные подробности. ВИДЕО
- СМИ раскрыли, как Ахметов готовится к предстоящим президентским выборам и кого он поддержит
- Еще одним врагом меньше: террористы страдают в Сети по погибшему боевику Спорту - подробности
- Оккупационные «власти ДНР» придумали новое «условие» для шахтеров
- «Угроза кровопролитной войны»: Главарь «ЛНР» записал срочное видеообращение
- Бывший боевик "ДНР" Прилепин заявил, что Москве не нужен Донбасс, и пообещал окупацию Украины Россией