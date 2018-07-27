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В Китае гости провалились сквозь землю на свадьбе: шокирующее ВИДЕО
Во время торжества пол под одним из столов просел
В Китае на свадьбе гости провалились сквозь пол. Инцидент произошел в одном из отелей города Шицзячжуа, провинция Хэбэй.
Видео чрезвычайной ситуации опубликовал New York Post в Youtube.
"Во время торжества пол под одним из столов на шесть персон провалился, и сидящие за ним гости свалились под землю", - говорится в описании.
Родственники и друзья молодоженов помогли им выбраться, однако троим из упавших потребовалась медицинская помощь.
Местные правоохранители начали расследование. Сотрудники надзорных органов предполагают, что ЧП произошло из-за протекающих водопроводных труб: земля размягчилась, начала проседать и вымываться, тонкий пол не выдержал веса стола и гостей.
"Влага из водопроводных труб могла размягчить грунт. Столы были размещены по периметру. В итоге плитка не выдержала огромный вес, образовалась дыра", – заявил правоохранитель.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Китай, пол, свадьба, стол
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