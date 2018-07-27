Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Китае гости провалились сквозь землю на свадьбе: шокирующее ВИДЕО

27.07.2018 09:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Китае гости провалились сквозь землю на свадьбе: шокирующее ВИДЕО

Во время торжества пол под одним из столов просел

В Китае на свадьбе гости провалились сквозь пол. Инцидент произошел в одном из отелей города Шицзячжуа, провинция Хэбэй.

Видео чрезвычайной ситуации опубликовал New York Post в Youtube.

"Во время торжества пол под одним из столов на шесть персон провалился, и сидящие за ним гости свалились под землю", - говорится в описании.

Родственники и друзья молодоженов помогли им выбраться, однако троим из упавших потребовалась медицинская помощь.

Местные правоохранители начали расследование. Сотрудники надзорных органов предполагают, что ЧП произошло из-за протекающих водопроводных труб: земля размягчилась, начала проседать и вымываться, тонкий пол не выдержал веса стола и гостей.

"Влага из водопроводных труб могла размягчить грунт. Столы были размещены по периметру. В итоге плитка не выдержала огромный вес, образовалась дыра", – заявил правоохранитель.

 

Источник: https://from-ua.com 




Теги: Донбасс, Китай, пол, свадьба, стол
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх