В Китае гости провалились сквозь землю на свадьбе: шокирующее ВИДЕО

27.07.2018 09:20

Во время торжества пол под одним из столов просел

В Китае на свадьбе гости провалились сквозь пол. Инцидент произошел в одном из отелей города Шицзячжуа, провинция Хэбэй.

Видео чрезвычайной ситуации опубликовал New York Post в Youtube.

"Во время торжества пол под одним из столов на шесть персон провалился, и сидящие за ним гости свалились под землю", - говорится в описании.

Родственники и друзья молодоженов помогли им выбраться, однако троим из упавших потребовалась медицинская помощь.

Местные правоохранители начали расследование. Сотрудники надзорных органов предполагают, что ЧП произошло из-за протекающих водопроводных труб: земля размягчилась, начала проседать и вымываться, тонкий пол не выдержал веса стола и гостей.

"Влага из водопроводных труб могла размягчить грунт. Столы были размещены по периметру. В итоге плитка не выдержала огромный вес, образовалась дыра", – заявил правоохранитель.

Источник: https://from-ua.com



