В Минске за футболку с надписью «ДНР» избили любителя «русского мира»

27.07.2018 20:48

В Минске группа неизвестных избила 42-летнего гражданина Белоруссии Сергея Лановенко за футболку с надписью «ДНР».

Мужчина отметил: «Моя позиция — поддерживать людей, которые хотят мира в ДНР».

Данный инцидент произошел в центре Минска, где к Лановенко подъехал автомобиль с желто-синими и красно-черными флагами.

По его словам, в результате случившегося у него было сотрясение мозга, сломана орбита глаза и сломан нос.

Источник: https://donpress.com