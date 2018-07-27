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В Минске за футболку с надписью «ДНР» избили любителя «русского мира»

27.07.2018 20:48
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В Минске за футболку с надписью «ДНР» избили любителя «русского мира»

В Минске группа неизвестных избила 42-летнего гражданина Белоруссии Сергея Лановенко за футболку с надписью «ДНР».

Мужчина отметил: «Моя позиция — поддерживать людей, которые хотят мира в ДНР».

Данный инцидент произошел в центре Минска, где к Лановенко подъехал автомобиль с желто-синими и красно-черными флагами.

По его словам, в результате случившегося у него было сотрясение мозга, сломана орбита глаза и сломан нос.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Минск, футболка, ДНР
 
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