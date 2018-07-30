- Для чего предназначались грузовики гумконвоя РФ и автомобили скорой?09:20
- В Минске поклонник Путина поплатился за майку "ДНР": подробности "мутной" истории08:41
- Россия пытается заставить Запад предать Украину20:40
- Запад и РФ торгуются за охваченный войной Донбасс и будущее Украины18:00
- В России готовят диверсантов для Донбасса22:00
- Референдум для Донбасса: как политики и политологи отреагировали на идею Кремля21:20
- Переговоры по Донбассу: почему «хромает» «нормандский формат»19:40
- В Минске за футболку с надписью «ДНР» избили любителя «русского мира»20:48
- Путин прокомментировал идею о проведении референдума на Донбассе19:21
- Балтийское море атакуют токсичные бактерии: есть первая жертва18:47
Для чего предназначались грузовики гумконвоя РФ и автомобили скорой?
На временно оккупированные территории Донбасса 26 июля 2018 года зашел очередной «гумконовой» из РФ. Пока во временно оккупированном Луганске российские СМИ снимали показательное видео разгрузки «гуманитарки», часть грузовиков в сопровождении машин «сокрой помощи» отправилась в направлении н.п. Самсоновка.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 27 июля 2018 года, имеющемся в открытом доступе:
«26 июля на территории склада на переулке Даргомыжского в Луганске наблюдатели видели, что 15 рабочих выгружали не менее 100 больших картонных ящиков (150х150х120 см), обернутых синей пленкой, из 10 белых грузовиков с надписями (на русском языке) на бортах «Гуманитарная помощь от Российской Федерации». Команда СММ видела, что некоторые ящики были размещены внутри складского помещения, а другие — снаружи. Также наблюдатели видели, как невооруженный член вооруженных формирований снимал видео интервью с участием другого невооруженного члена вооруженных формирований и еще одного невооруженного мужчины, на куртке которого был замечен знак различия «Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации».
В тот же день наблюдатели видели, что 17 белых тентованных грузовиков (из них 10 были с такими же, как и указанные выше, надписями на бортах) направлялись на юго-восток через н. п. Самсоновка (неподконтрольный правительству, 31 км к юго-востоку от Луганска) в сопровождении четырех автомобилей с маркировкой «милиция» и двух автомобилей скорой помощи».
Теги: Россия, Донбасс, Луганск, СМИ, МЧС, гуманитарная помощь, гумконвой, СММ ОБСЕ, РФ
- Россиянин из ЧВК "Вагнер" рассказал, как готовят боевиков для Луганска и Донецка, - Путину лучше не слышать
- В Иловайске взрывом поврежден памятник «ДНР»
- Россия отправила на оккупированный Донбасс очередной "гумконвой"
- На Донбасс в российском гумконвое прибыли портреты Путина, книги неизвестного содержания и просроченная тушенка
- Боевики «ЛДНР» размещают тяжелое вооружение вблизи от жилых домов
- Представители СММ ОБСЕ видели, как в Луганск привезли что-то из России
- Для чего предназначались грузовики гумконвоя РФ и автомобили скорой?09:20
- Важная информация для пересекающих линию разграничения сегодня, 30 июля09:02
- Путин стягивает войска на Донбасс: генерал озвучил тревожный прогноз по Украине08:54
- В Минске поклонник Путина поплатился за майку "ДНР": подробности "мутной" истории08:41
- Как изменилась жизнь ночного Донецка после сокращения комендантского часа08:36
- "Чтобы оплатить "контракт", надо не есть", - в Донецке рассказали, как Захарченко "убил" образование в "ДНР"07:53
- Донбасс как разменная монета: идет большой торг22:20
- Лечиться в Донецке: огромные очереди и нехватка врачей22:00
- Названы новые проблемы переселенцев: какие и где21:40
- Пользователи соцсетей высказались о комендантском часе в "ДНР"21:20
- Для чего предназначались грузовики гумконвоя РФ и автомобили скорой?09:20
- Важная информация для пересекающих линию разграничения сегодня, 30 июля09:02
- Путин стягивает войска на Донбасс: генерал озвучил тревожный прогноз по Украине08:54
- Погода на сегодня: дожди, грозы, температура 32 градуса08:45
- В Минске поклонник Путина поплатился за майку "ДНР": подробности "мутной" истории08:41
- Как изменилась жизнь ночного Донецка после сокращения комендантского часа08:36
- 6 случаев, когда воду категорически нельзя пить!08:25
- "Чтобы оплатить "контракт", надо не есть", - в Донецке рассказали, как Захарченко "убил" образование в "ДНР"07:53
- Донбасс как разменная монета: идет большой торг22:20
- Лечиться в Донецке: огромные очереди и нехватка врачей22:00
- 6 случаев, когда воду категорически нельзя пить!08:25
- Референдум для Донбасса: как политики и политологи отреагировали на идею Кремля21:20
- Стоматологи назвали самые вредные продукты для зубной эмали22:15
- Тривожні ознаки діабету21:00
- В Украине запретили известный лекарственный препарат15:38
- Почему любители хлеба каждый день губят свое здоровье13:20
- Медики назвали популярный антибиотик смертельно опасным11:35
- Врачи назвали неожиданные продукты, продлевающие жизнь08:15
- Дезодоранты опасны для здоровья. Мужского17:37
- Мінування Азовського моря не вирішить проблеми України - військовий експерт13:11
- Страсти в оккупированной Горловке: бандиты, биты и сорванный запуск "Стирола"
- Смертельный взрыв на кладбище в Горловке: данные журналиста и разведки
- Из-за перевозчиков и проблем с пенсиями в Донецкой области гибнут люди
- В Донецке новые автобусы ездят "на бутылках"
- Страшное преступление на Донбассе: мужчину и женщину забили лопатой и сожгли
- Ночью пылала Луганщина
- «Опять на костылях»: в соцсети сообщили о серьезном ранение главаря «ДНР»
- Обнародованы тревожные новости с Донбасса
- Донбасс: опубликованы свежие данные о штурме линии разграничения
- Как затопление шахт может ударить по Донбассу