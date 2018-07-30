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Лукашенко госпитализирован с инсультом
Президент Беларуси Александр Лукашенко был госпитализирован с инсультом
Об этом сообщили сразу несколько источников "ДС" в журналистских кругах Беларуси.
По словам источников, Лукашенко после 26 июля должен был посетить Гомель, однако этого не произошло, причем никаких пояснений чиновники, ожидающие главу белорусского государства, не получили. При этом в Гомель прибыла охрана Лукашенко и журналистский пул президента, включая телевидение.
С 28 июля Лукашенко не появлялся публично и произошло это, по словам источников, в связи с инсультом.
Отметим, что сайт президента Беларуси сообщает о том, что 26 июля Лукашенко провел совещание по вопросам госслужбы, а 28 июля состоялась его встреча с председателем правления китайской корпорации CITIC Group Чан Чжэньмином.
Официальных же сообщений о болезни президента Беларуси не было.
Теги: Донбасс, инсульт, госпитализация, Лукашенко
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- Лукашенко госпитализирован с инсультом19:14
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