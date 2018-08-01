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Британские ученые открыли способ сверхбыстрого лечения рака

01.08.2018 18:19
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Британские ученые открыли способ сверхбыстрого лечения рака

Британские исследователи из Эксетерского университета проанализировали различные проверенные технологии «экспресс-лечения» онкологических заболеваний подобрали наиболее эффективную.

Согласно результатам исследования, одной из главных причин развития тяжелых форм рака становится возникающая у дефектных клеток способность к ускоренному размножению, превосходящему синтез защитных клеток иммунной системы.

По мнению ученых, если пресечь подобные изменения, то это остановит размножение больных клеток. При этом  они предложили нарушить сигнальный путь Wnt,  регулирующий эмбриогенез, формирование клеток и развитие злокачественных опухолей.

Также, они выдвинули предположение о том, что фактором развития каждого типа заболевания может быть дефицит конкретного типа иммунных клеток. Они считают, что технология, позволяющая восполнять такой дефицит, может способствовать излечению от онкологических недугов.

Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, лечение, ученые
 
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