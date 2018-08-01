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Катастрофа самолета в Мексике: пассажирам и экипажу удалось спастись
Катастрофа самолета мексиканской авиакомпании Aeromexico в штате Дуранго во вторник не привела к человеческим жертвам.
Об этом сообщил в своем Twitter губернатор мексиканского региона Хосе Росас Аиспуро, информирует УНН.
“Подтверждается информация, что во время аварии рейса AM2431 никто не погиб”, — написал Аиспуро.
При этом около 85 человек, находившихся на борту самолета, получили травмы. Об этом сообщила газета Milenio со ссылкой на представителя управления гражданской обороны региона Алехандро Кардосо.
На борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс из города Дуранго в Мехико, находился 101 человек: 97 пассажиров и четыре члена экипажа.
Самолет, выполнявший рейс в Мехико, упал почти сразу после взлета, проходившего в сложных погодных условиях. Сведения о причинах происшествия на данный момент не сообщаются.
Как сообщал, появились первые детали и видео крушения самолета в Мексике, на котором находились 100 пассажиров.
Источник : https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Мексика, пассажиры, катастрофа, экипаж
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