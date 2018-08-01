Мировые цены на нефть резко снизились

01.08.2018 16:07

Нефть марки Brent в Лондоне подешевела на $1,33, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке снизилась на $1,41.

Мировые цены на нефть эталонных марок существенно снизились. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером во вторник, 31 июля.

Так, цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 22:200 по Киеву подешевела на $1,33 (1,76%) – до $74,22 за баррель.

В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упала на $1,41 (2,01%) – до $68,72 за баррель.

Западные аналитики отмечают, что цены на "черное золото" падают из-за опасений, связанных с увеличением предложения и снижением опасений в отношении иранской нефти.

"Есть опасения относительно перепроизводства нефти в ОПЕК. Также начинает проявляться обеспокоенность замедлением роста спроса", – отметила ведущий аналитик нефтяного сектора в Stratas Advisors Эшли Петерсен.

Санкции США могут сократить экспорт нефти из Ирана всего на 300 тысяч баррелей в сутки, тогда как во время действия предыдущего раунда санкций (до января 2016 года) падение поставок за рубеж составляло около 1 млн баррелей в сутки, полагают аналитики Mizuho Securities. В этот раз Европа не присоединилась к заявлениям США, кроме того нет запрета на перестрахование.

Китай также может увеличить импорт иранской нефти, если Тегеран предложит ему более выгодные цены, чем остальные государства Персидского залива, отмечают эксперты.

Напомним, на торгах в понедельник, 30 июля, цены на нефть активно росли. При этом WTI дорожала рекордными темпами за месяц из-за растущих опасений по поводу перебоев с поставками топлива.

А в середине июля нефть Brent подешевела до трехмесячного минимума – до $71,77 за баррель – на фоне новостей о запасах и уровне добычи топлива в США.

Источник : https://korrespondent.