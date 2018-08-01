В США прервали запуск баллистической ракеты

01.08.2018 16:13

Военно-воздушные силы США приняли решение прервать тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.



Об этом говорится в сообщении американского командования глобальных ударов ВВС, пишет издание Santa Maria Times.



Отмечается, что запуск должен был пройти с военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния. Его отменили из-за обнаружения аномалии, которая могла стать причиной непредсказуемых инцидентов во время испытания. В ВВС США отметили, что запуск был «безопасно прекращен».



В командовании пояснили, что такие аномалии могли возникнуть «из-за многих факторов», в том числе из-за платформы запуска или тестового оборудования. Для выявления причин ее возникновения группа экспертов проведет исследования.



Как известно, межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III используется в США с 1970 года. Она способна пролететь 13 тыс км. Ныне американские военные проводят ее модернизацию.



В конце апреля сообщалось, что США провели запуск этой ракеты. Он был проведен с той же базы Ванденберг в штате Калифорния, с которой во вторник, 31 июля, запустить ее не удалось.



Напомним, ранее сообщалось, что Пентагон планирует выделить 885 миллионов долларов на разработку искусственного интеллекта.

Источник : https://zi.dn.ua/