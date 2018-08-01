- В США прервали запуск баллистической ракеты16:13
- Мировые цены на нефть резко снизились16:07
- Катастрофа самолета в Мексике: пассажирам и экипажу удалось спастись12:36
- Чтение лекций колорадским жукам: в Украине резко отреагировали на российские планы по Донбассу09:37
- Кравчук рассказал, как вернуть Донбасс07:56
- Август подарит украинцам ряд новшеств: тариф на мелочь и новые лекарства07:30
- Турчинов жестко прошелся по идее "референдума Путина" на Донбассе21:52
- Россия попытается повлиять на выборы в Украине – Турчинов18:50
- Россия начала подготовку к большим военным действиям – подробности18:22
- У Захарченко признали, что 50% ввозимой из РФ продукции - фальсификат17:52
В США прервали запуск баллистической ракеты
Военно-воздушные силы США приняли решение прервать тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Об этом говорится в сообщении американского командования глобальных ударов ВВС, пишет издание Santa Maria Times.
Отмечается, что запуск должен был пройти с военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния. Его отменили из-за обнаружения аномалии, которая могла стать причиной непредсказуемых инцидентов во время испытания. В ВВС США отметили, что запуск был «безопасно прекращен».
В командовании пояснили, что такие аномалии могли возникнуть «из-за многих факторов», в том числе из-за платформы запуска или тестового оборудования. Для выявления причин ее возникновения группа экспертов проведет исследования.
Как известно, межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III используется в США с 1970 года. Она способна пролететь 13 тыс км. Ныне американские военные проводят ее модернизацию.
В конце апреля сообщалось, что США провели запуск этой ракеты. Он был проведен с той же базы Ванденберг в штате Калифорния, с которой во вторник, 31 июля, запустить ее не удалось.
Напомним, ранее сообщалось, что Пентагон планирует выделить 885 миллионов долларов на разработку искусственного интеллекта.
Источник : https://zi.dn.ua/
Теги: США, Донбасс, ракета
- Политолог прогнозирует создание коалиции против Ирана- России- Асада
- Американский экономист сделал жуткий прогноз для Путина
- У Украины и Нидерландов не хватит «веса»: Путина будут судить в США, – западные СМИ
- Обама и Порошенко согласовали дату визита украинского президента в США
- Мнение эксперта: Если бы не "тончайшая политика" Обамы, Украины, возможно, уже бы не было
- Экстремал из США установил рекорд по прыжкам без парашюта (ВИДЕО)
- Чайник просто взорвался: В «ДНР» заявили, что половина ввозимой в «республику» продукции негодна15:35
- «ДНР» хочет забрать недвижимость у ММК им. Ильича и Проминвестбанка14:45
- На Донетчине каждый десятый автобус с нарушениями: водители без документов, но трезвые14:37
- В Донецкой области появится новый праздник14:04
- В Счастье полицейские обнаружили в посылке наркотики13:47
- Лагерь "Орленок", в котором произошло массовое отравление, закрыли до конца года.11:38
- На Донетчине искать пропавших детей помогут местные жители10:08
- Житель Краматорска отдал мошенникам 12 тысяч гривень08:36
- СММ ОБСЕ: через границу Украины из России пронесли гроб и венок08:07
- Дешево и сердито: как ремонтируют дороги в ЛНР22:25
- В Кабмине рассматривают три варианта повышения цены газа17:34
- Медведчук сейчас единственный человек, который ведет успешно переговоры и освобождает украинских пленных, — эксперт17:18
- Украина может потерять абсолютного чемпиона после предоставления Томоса УПЦ17:05
- Украинский экспорт в Канаду за пять месяцев вырос на 37%16:50
- Оккупанты несут огромные потери на Донбассе: озвучена статистика за июль16:38
- В США прервали запуск баллистической ракеты16:13
- Мировые цены на нефть резко снизились16:07
- Минимум с 2014 года. Казна Украины почти опустела15:40
- Чайник просто взорвался: В «ДНР» заявили, что половина ввозимой в «республику» продукции негодна15:35
- Сегодня абитуриенты получат рекомендации к зачислению на бюджет, – Минобразования15:15
- Как правильно выбрать и выгодно купить контактные линзы13:08
- Как избавиться от головной боли: полезные советы11:42
- Польза меда для человека07:18
- Исследование показало, люди каких профессий чаще разводятся21:16
- "Нас сталкивают лбами": экс-разведчик призвал украинцев не поддаваться на провокации20:20
- Как стоимость свадьбы влияет на риск развода: неожиданное исследование15:49
- Опасны для здоровья! Откажитесь от вентилятора навсегда, и вот почему15:05
- Растение, которое за 16 часов убивает 98% раковых клеток. ВИДЕО07:21
- Война на Донбассе: Будет ли обострение ситуации перед выборами в Украине16:34
- Украинцев ждут новые правила аренды: как и что может измениться16:14
- Снимают Захарченко: в ОРДО сообщили кем заменят главаря "ДНР"
- Страсти в оккупированной Горловке: бандиты, биты и сорванный запуск "Стирола"
- Названы новые проблемы переселенцев: какие и где
- Появилось красноречивое фото о «судьбе ДНР»
- Переселенцы снова получили "письма счастья" от Ощадбанка
- "Нужно срочно записать обращение к Путину..." - Казанский сообщил о крупной проблеме в Донецке
- Ночью пылала Луганщина
- Донбасс: опубликованы свежие данные о штурме линии разграничения
- Стало известно, сколько человек не пропустили через донбасские пункты пропуска
- На Донетчине недвижимость выросла в цене