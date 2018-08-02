В России в ДТП погибли 6 жителей "ЛНР"

02.08.2018 12:46

Ночью, 1 августа, в России разбился микроавтобус с пассажирами. Шестеро людей погибли, еще двое - травмированы. Все жертвы аварии - жители города Ровеньки, который с мая 2014 года находится под контролем самопровозглашенной "Луганской Народной Республики".

На 791 км автодороги М-4 дон, водитель КАМАЗа с прицепом в связи с технической неисправностью (лопнул тосольный патрубок) съехал на обочину и остановился. В это время водитель автомобиля "Фольксваген Транспортер" врезался в него.

- По предварительным данным, водитель легкового автомобиля уснул за рулем, не справился с управлением и допустил столкновение с двигающимся в попутном направлении грузовиком. Оба транспортных средства двигались в южном направлении, - сообщили в МЧС "ЛНР", передает kp.ua.