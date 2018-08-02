Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В России в ДТП погибли 6 жителей "ЛНР"

02.08.2018 12:46
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В России в ДТП погибли 6 жителей "ЛНР"

Ночью, 1 августа, в России разбился микроавтобус с пассажирами. Шестеро людей погибли, еще двое - травмированы. Все жертвы аварии - жители города Ровеньки, который с мая 2014 года находится под контролем самопровозглашенной "Луганской Народной Республики".

На 791 км автодороги М-4 дон, водитель КАМАЗа с прицепом в связи с технической неисправностью (лопнул тосольный патрубок) съехал на обочину и остановился. В это время водитель автомобиля "Фольксваген Транспортер" врезался в него.

- По предварительным данным, водитель легкового автомобиля уснул за рулем, не справился с управлением и допустил столкновение с двигающимся в попутном направлении грузовиком. Оба транспортных средства двигались в южном направлении, - сообщили в МЧС "ЛНР", передает kp.ua.



Теги: Россия, Донбасс, авария, МЧС, гибель, ДТП, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх