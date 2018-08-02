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В России в ДТП погибли 6 жителей "ЛНР"
Ночью, 1 августа, в России разбился микроавтобус с пассажирами. Шестеро людей погибли, еще двое - травмированы. Все жертвы аварии - жители города Ровеньки, который с мая 2014 года находится под контролем самопровозглашенной "Луганской Народной Республики".
На 791 км автодороги М-4 дон, водитель КАМАЗа с прицепом в связи с технической неисправностью (лопнул тосольный патрубок) съехал на обочину и остановился. В это время водитель автомобиля "Фольксваген Транспортер" врезался в него.
- По предварительным данным, водитель легкового автомобиля уснул за рулем, не справился с управлением и допустил столкновение с двигающимся в попутном направлении грузовиком. Оба транспортных средства двигались в южном направлении, - сообщили в МЧС "ЛНР", передает kp.ua.
Теги: Россия, Донбасс, авария, МЧС, гибель, ДТП, ЛНР
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