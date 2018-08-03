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10 вещей, которые вы должны прекратить делать после 40
Некоторые 40-летний возраст воспринимают как приговор, другие — как начало новой жизни.
Первые уже мысленно хоронят себя, вторые — празднуют то, что так много пережили и все равно сохранили в сердце жизнерадостность и оптимизм, пишет.
Независимо от того, как вы относитесь к своему грядущему дню рождения, 40 лет — действительно идеальное время для переоценки ваших ценностей. Забудьте о старости — вспомните о том, сколько возможностей перед вами открывается.
Вот 10 вещей, которые не делают умные женщины после 40. И этому стоит поучиться!
1) Они ничего никому не объясняют.
Вы сами знаете, что для вас лучше, что нужно вашей семье и детям. Независимо от того, какие решения вы принимаете, никому не объясняйте, что и почему делаете.
40-летняя Айме Маллиган пишет: «Я больше не хочу ни перед кем оправдываться. Я знаю, во что верю и каких принципов придерживаюсь, у меня нет желания объяснять это другим».
Вот и не объясняйте! Пусть 40 лет станет датой, когда вы избавитесь от предрассудков и желания угодить другим. Перестаньте думать о том, что подумают окружающие, доверьтесь себе и следуйте своим собственным убеждениям.
2) Они перестали жалеть о том, чего не в силах изменить.
Вы постоянно думаете о том, что могли бы лучше воспитать детей, сделать для них намного больше, дать им то, чего у них нет. Хватит терзать себя этими мыслями. Вы и так многое делаете для своих детей. 40 лет — идеальное время, чтобы прекратить извиняться за то, что вы не такая хорошая мать, какой себя представляли.
3) Они пытаются хорошо выглядеть для себя, а не для других.
Не нужно следовать модным тенденциям, если они уродуют ваш облик. Будьте собой. Носите то, что вам удобно. Украшайте себя одеждой, которая нравится вам. Мнение окружающих по этому поводу не должно вас волновать.
40 лет — как раз то время, когда можно начинать носить то, что вам по душе. Это могут быть как узкие брюки, так и спортивные штаны или элегантное платье с правильно расставленными акцентами. Только ваше мнение имеет значение. Только вы решаете, что вам надеть.
46-летняя Эми Рабле пишет: «Мой вкус изменился после 40. Я стала носить более классические наряды, которые хорошо смотрятся на мне. И я перестала носить высокий каблук. Это жутко неудобно!»
4) Они перестали зависеть от телефона.
Конечно, телефон в современном мире вещь незаменимая и чрезвычайно полезная. Но у него есть серьезный минус — он дает доступ к соцсетям.
После 40 лет не стоит ввязываться в дискуссии, которые разгораются в соцсетях. Телефон должен стать средством связи и источником полезной информации. В этом уверенна 40-летняя Анитра Дюран Аллен: «Женщины старше 40 лет уже достаточно зрелые, чтобы справляться с проблемами в личной и профессиональной сфере без вынесения их на публику и обсуждения их в соцсетях».
5) Они больше не притворяются, что им это не нравится.
Существует стереотип, что женщинам секс не нравится или же не настолько нравится, как мужчинам. В 40 лет вы все еще смущаетесь, когда кто-то заводит разговор о сексе? Пора избавиться от комплексов по этому поводу.
Женщины старше 40 лет не должны стесняться своей сексуальности. Секс — это приятно. Он должен быть в жизни каждой женщины. Интерес женщин к сексу принято считать распущенностью. Мужчин, свободно рассуждающих о сексе, считают альфа-самцами. Этим двойным стандартам не место в современном обществе.
Источник :https://mirkrasoty.life/
Теги: Донбасс, женщина, мужчина, вещи, стереотип
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