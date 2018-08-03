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В Сенат США внесен законопроект о расширении санкций против РФ
Сенаторы от Республиканской и Демократической партий представили законопроект о новых ограничительных мерах против политических деятелей и крупных бизнесменов из России.
Цель документа – исключить возможность влияния Кремля на американские выборы, заявили его авторы .
Члены Сената США от Демократической и Республиканской партий 2 августа внесли на рассмотрение банковского комитета законопроект о новом пакете санкций против России. Соавторы документа, республиканец Линдси Грэм и демократ Роберт Менендес, представили его в Вашингтоне, сообщает Reuters. Законопроект содержит предложения расширить ограничительные меры против политических деятелей России и крупных бизнесменов. Кроме того, санкции могут быть введены в отношении операций с российским госдолгом, импорта российского урана, инвестиций в энергетическую и нефтяную отрасли РФ. По словам Грэма, ныне действующие санкции не могут предотвратить вмешательство России в промежуточные выборы в Конгресс США, намеченные на 2018 год. Менендес заявил, что цель законопроекта – "закрутить гайки" так, чтобы президент РФ Владимир Путин "наконец понял, что США не будут больше мириться с его поведением". Проект должен пройти Сенат и Палату представителей перед тем, как поступить на подпись президенту. 24 июля стало известно, что Грэм и Менендес работают над законопроектом, который усилит санкционное давление на Россию. Политики хотят гарантировать обязательное исполнение закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который одобрили в августе 2017 года, а также ввести дополнительные санкции, чтобы "обеспечить максимальное влияние на кампанию Кремля против нашей демократии и международного порядка".
Источник : http://gordonua.com
Теги: Донбасс, сенат, санкции
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