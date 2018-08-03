Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

СМИ стало известно о шпионке РФ, работавшей в посольстве США в Москве

03.08.2018 14:07
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
СМИ стало известно о шпионке РФ, работавшей в посольстве США в Москве

По данным газеты The Guardian, разоблаченная российская шпионка имела доступ к засекреченной информации.

Контрразведка США обнаружила, что россиянка, которая более 10 лет работала в посольстве США в Москве, могла заниматься шпионажем. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник в разведслужбах, передает Корреспондент.

По данным издания, женщина была нанята секретной службой США, и во время работы в посольстве имела доступ к внутренней сети посольства, электронной почте и внутренним базам данных. Она могла получать засекреченную информацию, включая графики президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса. Россиянка могла встречаться с сотрудниками ФСБ.

Женщина попала под подозрение в 2016 году, однако ее не стали увольнять сразу. Она была уволена летом 2017 года, незадолго до того, как ряд дипломатов США были отозваны после введения новых санкций против России.

Напомним, 16 июля в США задержали россиянку Марию Бутину в связи с подозрениями в шпионаже и ведении деятельности в качестве агента РФ. Женщина не признает выдвигаемые против нее обвинения.

Источник : https://from-ua. 



Теги: Донбасс, Москва, посольство, США
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх